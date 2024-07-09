Люди обомлели: в поездах теперь это делать строго запрещено - как будем ездить в 2024 году

Летний отпускной сезон всегда является напряжённым временем для пассажирских перевозок в России. С наступлением тёплых месяцев миллионы людей отправляются в путешествия по стране, будь то для отдыха на курортах, посещения родных и близких или для деловых встреч. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность этих поездок, железнодорожные компании в прошлом году внедрили ряд новых правил, которые будут действовать и в 2024 году.

Одно из ключевых изменений касается использования нижних полок пассажирами, путешествующими на верхних местах. Согласно новым правилам, каждый пассажир должен занимать своё место, но существуют специальные временные интервалы, когда разрешается использование нижних полок. Так, с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 нижние полки можно использовать для приёма пищи, а с 12:00 до 15:00 — для обеденных перерывов. Эти нововведения введены в ответ на многочисленные жалобы пассажиров верхних мест на отсутствие возможности комфортно поесть.