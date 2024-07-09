Люди обомлели: в поездах теперь это делать строго запрещено - как будем ездить в 2024 году
- 09:01 9 июля
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- Служба новостей
Летний отпускной сезон всегда является напряжённым временем для пассажирских перевозок в России. С наступлением тёплых месяцев миллионы людей отправляются в путешествия по стране, будь то для отдыха на курортах, посещения родных и близких или для деловых встреч. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность этих поездок, железнодорожные компании в прошлом году внедрили ряд новых правил, которые будут действовать и в 2024 году.
Одно из ключевых изменений касается использования нижних полок пассажирами, путешествующими на верхних местах. Согласно новым правилам, каждый пассажир должен занимать своё место, но существуют специальные временные интервалы, когда разрешается использование нижних полок. Так, с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 нижние полки можно использовать для приёма пищи, а с 12:00 до 15:00 — для обеденных перерывов. Эти нововведения введены в ответ на многочисленные жалобы пассажиров верхних мест на отсутствие возможности комфортно поесть.
Кроме того, в поездах РЖД введены дополнительные ограничения на использование электронных устройств. Теперь громкое прослушивание музыки, проведение занятий и музыкальных репетиций полностью запрещены, чтобы не доставлять неудобств другим пассажирам. Рекомендуется использовать гаджеты в режиме минимальной громкости, чтобы избегать создания помех для окружающих.
Железнодорожные компании также напоминают пассажирам о необходимости заблаговременно покупать билеты на летние поездки. Билеты поступают в продажу за 90 дней до отправления, и промедление с их покупкой может привести к нехватке мест на желаемые даты и даже к вынужденной отмене поездки.
Помимо этих изменений, остаются в силе и другие важные правила. Перевозка домашних животных возможна только при наличии специальных документов и контейнеров. Курение строго запрещено во всех вагонах и тамбурах. Крупногабаритный багаж нельзя оставлять в проходах, так как это мешает передвижению других пассажиров. Употреблять алкогольные напитки разрешено только в вагонах-ресторанах и вагонах-барах.
Соблюдение этих нормативов поможет обеспечить комфортные и безопасные условия в поездах для всех пассажиров. Нарушение правил может повлечь серьёзные последствия — от штрафов до высадки из вагона. Железнодорожные компании делают всё возможное, чтобы летние путешествия россиян проходили без происшествий и неприятных инцидентов.
Важно отметить, что новые правила призваны повысить уровень обслуживания и создать наиболее благоприятную атмосферу в вагонах. Ограничения на использование гаджетов и распитие алкоголя направлены на обеспечение тишины и спокойствия для всех пассажиров, а нормы по провозу багажа и использованию нижних полок — на улучшение логистики и оптимизацию использования ограниченного пространства.
Ответственный подход к соблюдению установленных требований, взаимное уважение и понимание между пассажирами — ключевые факторы, которые помогут сделать летние железнодорожные поездки максимально комфортными, приятными и безопасными. Железнодорожные компании, со своей стороны, продолжат совершенствовать сервис, чтобы поездки на поездах стали для россиян ещё более удобными и запоминающимися, сообщает progorod58.ru.