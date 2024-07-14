В ходе СВО погиб военный Павел Бобков из Коми

Фото из личного дела бойца

В ходе специальной военной операции погиб Павел Бобков из Коми. Как сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба, П.Бобков родился в Печоре, а проживал в селе Корткерос. Служил он в должности старшего стрелка мотострелкового отделения, выполняя свой долг с честью и достоинством.

Павел Викторович Бобков отличался мужеством и отвагой, которые он проявил в ходе выполнения воинских задач. Глава республики выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув его героизм и самоотверженность. "Павел Викторович с честью выполнил воинский и гражданский долг, проявив беспримерное мужество и отвагу. Он отдал свою жизнь за правое дело – за Родину, за наш народ, за мир без нацизма. Вечная память Герою и вечная ему слава", - говорится в соболезновании Уйбы.

Павел Бобков родился и вырос в Печоре, с ранних лет проявляя интерес к службе в армии и защите родины. Жители села Корткерос знали его как отзывчивого и смелого человека, готового всегда прийти на помощь. Вступив в ряды мотострелкового отделения, он с энтузиазмом и ответственностью выполнял свои обязанности.