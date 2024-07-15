За неделю мошенники украли у жителей Коми более 24 миллионов рублей

За прошедшую неделю в территориальных органах внутренних дел Республики Коми зарегистрировано 36 случаев дистанционного мошенничества, нанесшего ущерб почти на 25 миллионов рублей. Наиболее часто использовалась схема "несанкционированное списание денежных средств".

Местная жительница Печоры 1957 года рождения потеряла более 1,2 млн рублей после звонка "сотрудника правоохранительных органов", убедившего ее оформить кредит и перевести деньги на "страховую ячейку".