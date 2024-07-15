За неделю мошенники украли у жителей Коми более 24 миллионов рублей
- 18:45 15 июля
- 12+
- Инесса Богатая
За прошедшую неделю в территориальных органах внутренних дел Республики Коми зарегистрировано 36 случаев дистанционного мошенничества, нанесшего ущерб почти на 25 миллионов рублей. Наиболее часто использовалась схема "несанкционированное списание денежных средств".
Местная жительница Печоры 1957 года рождения потеряла более 1,2 млн рублей после звонка "сотрудника правоохранительных органов", убедившего ее оформить кредит и перевести деньги на "страховую ячейку".
Жительница Сыктывдинского района 1979 года рождения также потеряла около 1,3 млн рублей, следуя указаниям мошенников, которые убедили ее перевести деньги на неустановленные счета.
Житель столицы Коми 1953 года рождения потерял более 1 млн рублей, поверив в обещания "трейдера" о дополнительном заработке на инвестиционной площадке.
По всем случаям возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества (ст. 159 УК РФ). МВД Республики Коми призывает к бдительности: при сомнительных звонках сообщайте в полицию и не переводите деньги на "безопасные счета".
Читайте также:
- До +33 градусов: синоптики рассказали, когда вернется адская жара. ждать осталось недолго
- Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 16 июля
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июле 2024 года
- Загородная недвижимость под угрозой: 5 главных причин, по которым можно лишиться дачи
- Россияне танцуют от радости: еще 6 выходных дней ждут нас в июле 2024. Решение принято