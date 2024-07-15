Рыба, которую вообще нельзя подавать к столу: а мы едим еще и детям даем - внутри паразиты
- 17:03 15 июля
- 12+
- Служба новостей
Рыба является важным источником белка и других питательных веществ для человека, но она также может содержать опасные организмы, такие как паразиты. Паразиты могут попадать в рыбу через воду, пищу или других рыб. Они способны вызвать различные болезни у людей, включая желудочно-кишечные инфекции, аллергические реакции и даже серьезные повреждения органов.
Одним из самых распространенных паразитов в рыбе является дифиллоботриум. Это червь, который может вырастать до 10 метров в длину и обитать в кишечнике рыбы. Если человек съест зараженную рыбу без надлежащей обработки, он может стать хозяином этого паразита. В результате могут возникнуть такие симптомы, как слабость, потеря аппетита, тошнота и рвота.
Еще один часто встречающийся в рыбе паразит называется описторхис. Этот паразит вызывает заболевание под названием описторхоз, поражающее печень и желчные протоки. Описторхоз передается человеку через употребление сырой или недостаточно обработанной рыбы.
Некоторые виды рыб также могут содержать другие виды паразитов, такие как трематоды и цестоды. Трематоды вызывают заболевания, известные как шистосомоз, которые могут привести к серьезным повреждениям внутренних органов. Цестоды могут вызывать такие заболевания, как дифиллоботриоз и тениоз.
Чтобы избежать заражения паразитами, рыбу необходимо правильно готовить. Рекомендуется варить, жарить или запекать рыбу до тех пор, пока ее внутренняя температура не достигнет 63 градусов Цельсия. Также следует избегать употребления сырой или малосольной рыбы.
Некоторые виды рыб более подвержены заражению паразитами. Например, карповые рыбы (карась, лещ, плотва) часто содержат паразитов. Морская рыба, такая как лосось и форель, также может быть заражена паразитами. Поэтому перед употреблением любой рыбы необходимо тщательно проверять ее на наличие паразитов и правильно готовить.
Специалисты составили список рыб, которые лучше исключить из своего рациона, чтобы не стать жертвой зараженных морских обитателей:
- дикий морской окунь;
- кафельник;
- атлантический большеголов;
- акула;
- королевская макрель;
- рыба-меч;
- рувета; голубой тунец;
- красный луциан;
- магазинные суши.
Читайте также:
- До +33 градусов: синоптики рассказали, когда вернется адская жара. ждать осталось недолго
- Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 16 июля
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июле 2024 года
- Загородная недвижимость под угрозой: 5 главных причин, по которым можно лишиться дачи
- Россияне танцуют от радости: еще 6 выходных дней ждут нас в июле 2024. Решение принято