Боец из Воркуты сразится с “Аллигатором” из Малайзии
- 13:37 24 июня
- 6+
- Инесса Богатая
Фото RCC
Спортсмен из Заполярья Самуил Шелест готовится в важному поединку с бойцом из Малайзии “Аллигатором”. Бой состоится в рамках турнира RCC Intro 32 29 июня.
В федерации смешанных единоборств Республики Коми сообщили, что наш боец обладает рекордом тринадцати побед и имеет всего четыре поражения. Его противник Агилан Танигасалам, по прозвищу “Аллигатор”, победилил в двенадцати боях, также проиграл в восьми. Иностранный спортсмен выступает на профессиональном уровне с 19 лет. Недавно он прервал серию отечественного бойца Магомедмурада Хасаев
Команда нашего Воркутинца уверена в его силах. Этот бой станет важным шагом в карьере бойца из Коми.
Напомним, уроженка столицы Коми заняла третье место по легкой атлетике.
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