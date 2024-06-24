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Боец из Воркуты сразится с “Аллигатором” из Малайзии

Боец из Воркуты сразится с “Аллигатором” из Малайзии Фото RCC

Спортсмен из Заполярья Самуил Шелест готовится в важному поединку с бойцом из Малайзии “Аллигатором”. Бой состоится в рамках турнира RCC Intro 32 29 июня. 

В федерации смешанных единоборств Республики Коми сообщили, что наш боец обладает рекордом тринадцати побед и имеет всего четыре поражения. Его противник Агилан Танигасалам, по прозвищу “Аллигатор”, победилил в двенадцати боях, также проиграл в восьми. Иностранный спортсмен выступает на профессиональном уровне с 19 лет. Недавно он прервал серию отечественного бойца Магомедмурада Хасаев

Команда нашего Воркутинца уверена в его силах. Этот бой станет важным шагом в карьере бойца из Коми. 

Напомним, уроженка столицы Коми заняла третье место по легкой атлетике.

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