Сыктывкарцы могут получить особый значок
- 16:52 8 июля
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- Дарья Шучалина
Читатели «Про Города» могут сдать тесты на состояние своей физической формы и получить значок ГТО
Экзамены проводит член Общественной палаты Коми Андрей Юркин, муниципальный посол федерального проекта «Присоединяйся к движению ГТО» в столице Коми.
- Начиная с 2015 года, участниками комплекса стали более 166 тысяч жителей Коми, - отметил нашему изданию общественник. - Из них выполняли нормативы свыше 110 тысяч. А более 85 тысяч жителей Коми стали обладателями знаков отличия. Только за прошлый год в выполнении нормативов испытаний ГТО приняло участие более 24 тысяч человек из разных точек на карте нашего региона.
Во Всероссийском рейтинге Коми стабильно держит лидирующие позиции. По итогам 2023 года республика заняла 10-е место среди 85 регионов, сохранив эту позицию и по результатам за первого квартала 2024-го.
- С 2015-го мы удерживаем первое место по внедрению комплекса ГТО среди регионов Северо-Западного федерального округа, - не без гордости отметил посол. - Мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" для популяризации активного образа жизни и привлечения населения к регулярным занятиям физикультурой и спортом.
С 20 по 21 июля в Сыктывкаре пройдет фестиваль всероссийского физкультурного-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд. Собеседник «Про Города» приглашает всех наших читателей принять в нем участие.