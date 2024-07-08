Сыктывкарцы могут получить особый значок

Читатели «Про Города» могут сдать тесты на состояние своей физической формы и получить значок ГТО

Экзамены проводит член Общественной палаты Коми Андрей Юркин, муниципальный посол федерального проекта «Присоединяйся к движению ГТО» в столице Коми.

- Начиная с 2015 года, участниками комплекса стали более 166 тысяч жителей Коми, - отметил нашему изданию общественник. - Из них выполняли нормативы свыше 110 тысяч. А более 85 тысяч жителей Коми стали обладателями знаков отличия. Только за прошлый год в выполнении нормативов испытаний ГТО приняло участие более 24 тысяч человек из разных точек на карте нашего региона.

Во Всероссийском рейтинге Коми стабильно держит лидирующие позиции. По итогам 2023 года республика заняла 10-е место среди 85 регионов, сохранив эту позицию и по результатам за первого квартала 2024-го.