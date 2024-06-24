Сыктывкарка взяла бронзу первенства России по легкой атлетике

Александра Федотенкова успешно пробежала 800-метровку

В эти дни в городе Краснодар проходит первенство России по легкой атлетике, где спортсмены соревнуются на различных дистанциях. На дистанции в 800 метров третье призовое место с блеском и достоинством завоевала наша землячка, легкоатлетка из Сыктывкара - Александра Федотенкова. Эту радостную новость сообщили в БНК со ссылкой на тренера девушки Михаила Филиппова. Он отметил, что достижение третьего места на столь престижном мероприятии, как первенство России, является важным шагом в карьере спортсменки. Однако Михаил подчеркнул, что всегда есть возможность для роста и улучшения результатов, поэтому команда будет продолжать усердно трудиться.