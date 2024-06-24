Сыктывкарка взяла бронзу первенства России по легкой атлетике
- 08:45 24 июня
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- Иван Огурцов
Александра Федотенкова успешно пробежала 800-метровку
В эти дни в городе Краснодар проходит первенство России по легкой атлетике, где спортсмены соревнуются на различных дистанциях. На дистанции в 800 метров третье призовое место с блеском и достоинством завоевала наша землячка, легкоатлетка из Сыктывкара - Александра Федотенкова. Эту радостную новость сообщили в БНК со ссылкой на тренера девушки Михаила Филиппова. Он отметил, что достижение третьего места на столь престижном мероприятии, как первенство России, является важным шагом в карьере спортсменки. Однако Михаил подчеркнул, что всегда есть возможность для роста и улучшения результатов, поэтому команда будет продолжать усердно трудиться.
Результаты забега на 800 метров выглядят следующим образом: первое место заняла опытная спортсменка Виктория Урсова из Приморского края, показав время 2:09.27. На второй строчке оказалась Екатерина Иванова из Иркутской области, финишировавшая за 2:09.63. Третью ступень пьедестала заняла Александра Федотенкова из Республики Коми, преодолевшая дистанцию со временем 2:11.39.