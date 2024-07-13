Владимир Голдин вместе с главным архитектором Сыктывкара оценили строительство скейт-парка в Орбите
- 08:15 13 июля
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- Инесса Богатая
В районе Орбиты в Сыктывкаре строят новый скейт-парк, который станет крупнейшим объектом вне программы "Комфортная городская среда". Это место выбрано из-за логистики и проходимости: в районе много многоэтажек и крупный торговый центр, а также растет количество молодежи.
По словам главного архитектора Владимира Рунга, проект поддержали молодёжь, компания "Лукойл" и глава Республики Коми Владимир Уйба. Работы идут по плану, несмотря на сложные погодные условия в начале.
Сейчас готовятся к бетонированию, планируется заливать первую фигуру в конце июля. Прораб Кирилл Гурьев отметил, что в случае задержек будет увеличен штат работников.
Для безопасности площадку огородят деревьями, а спуски фигур направят к центру, чтобы избежать выезда на дорогу. Бетонную стену между площадкой и гаражами украсят граффити.
Скейт-парк будет включать зоны для скейтбордистов и других райдеров, а также площадки для стритбола и воркаута. Зимой его не закроют — можно будет кататься, например, на сноуборде.
Администрация города во главе с мэром Владимиром Голдиным решает, кто будет управлять скейт-парком: городские учреждения или подрядная организация.
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