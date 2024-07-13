Владимир Голдин вместе с главным архитектором Сыктывкара оценили строительство скейт-парка в Орбите

В районе Орбиты в Сыктывкаре строят новый скейт-парк, который станет крупнейшим объектом вне программы "Комфортная городская среда". Это место выбрано из-за логистики и проходимости: в районе много многоэтажек и крупный торговый центр, а также растет количество молодежи.

По словам главного архитектора Владимира Рунга, проект поддержали молодёжь, компания "Лукойл" и глава Республики Коми Владимир Уйба. Работы идут по плану, несмотря на сложные погодные условия в начале.