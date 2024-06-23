"Цена взмоет в небо": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее купить это
- 15:11 23 июня
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- Служба новостей
Уже в самое ближайшее время может настать ситуация, при которой самую большую ценность будет иметь всего один единственный финансовый актив. Об этом предупредил экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
В эфире радио "Говорит Москва" эксперт объяснил, что с учётом ухудшения обстановки в экономике, в основном, на глобальном уровне, нельзя исключать самого катастрофического развития событий уже в этом году. Как полагает специалист, экономический коллапс начнётся заграницей, вероятнее всего — в США.
Прямым следствием начала финансовых катаклизмов в этой стране станет стремительное падение курса доллара, предрекает Хазин.
Это будет связано с тем, что в целом вся американская экономика и финансовая система будет полностью дискредитирована. После начала кризиса, все начнут искать «актив-убежище».
Единственным инструментом, который позволит сохранить покупательную способность сбережений, станет золото, полагает эксперт. Однако, после финансового обвала его стоимость резко подскочит вверх из-за очень большого повышения спроса и дефицита. По этой причине Хазин рекомендовал россиянам закупать драгоценным металлом заранее.
Как только начнётся кризис, который уже на подходе, цена золота взлетит в небо. По факту это единственная альтернатива доллару и этот металл начнут раскупать по всему миру. В этот самый момент в плюсе окажутся те, кто купил золотые монеты или слитки ещё до коллапса на рынках, — пояснил экономист.
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