В МТС предупредили о новой схеме мошенников с «подарочными SIM-картами»

Телефонные мошенники придумали схему, в которой обманывают россиян якобы открытой на их имя подарочной SIM-картой, конечная цель их действий — кража средств с банковских счетов жертвы. Об этом сообщил ТАСС директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Мошенники для реализации схемы представляются сотрудниками одного из российских мобильных операторов, сообщая абоненту об открытой на него подобной SIM-карте с уже записанной суммой — к примеру, 450 рублей. «Они заверяют, что, если абонент не нуждается в данной SIM-карте, ее можно закрыть, а деньги — вывести на свой банковский счет», — рассказал Бийчук.

Далее, по его словам, мошенники предлагают жертве вывести эти деньги — но для этого им нужны ее персональные данные, такие, как ФИО, данные паспорта, банковской карты и так далее.