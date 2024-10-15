Житель Коми получил удар ножом в сердце от разъяренной женщины
- 23:20 15 октября
- 16+
- Инесса Богатая
В Усть-Вымском районе женщина отправится в тюрьму за нападение на гостя с ножом, сообщает прокуратура Коми.
Суд Усть-Вымского района рассматривал дело против 56-летней жительницы Айкино. По информации ведомства, ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета, применяемого как оружие. Государственный обвинитель из прокуратуры поддержал обвинение.
По данным суда, 4 сентября 2024 года женщина весь день проводила на улице, распивая алкогольные напитки со знакомым, после чего они отправились к ней домой. Хозяйка решила приготовить винегрет, а гость, сидя на диване, приступил к ужину без ее разрешения. Это разозлило хозяйку, и она попыталась ударить его ножом, но он смог убежать. Спустя некоторое время, вернувшись за забытой обувью и верхней одеждой, мужчина был ранен ножом в область сердца. Жизнь пострадавшего спасла скорая медицинская помощь.
Жительница признала свою вину полностью. Ей назначили 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в силу. Расследование проводилось Усть-Вымским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Коми.