Житель Коми получил удар ножом в сердце от разъяренной женщины

По данным суда, 4 сентября 2024 года женщина весь день проводила на улице, распивая алкогольные напитки со знакомым, после чего они отправились к ней домой. Хозяйка решила приготовить винегрет, а гость, сидя на диване, приступил к ужину без ее разрешения. Это разозлило хозяйку, и она попыталась ударить его ножом, но он смог убежать. Спустя некоторое время, вернувшись за забытой обувью и верхней одеждой, мужчина был ранен ножом в область сердца. Жизнь пострадавшего спасла скорая медицинская помощь.