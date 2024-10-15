В Сыктывдинском районе Коми пожар унес жизни двоих человек

Трагедия в Нювчиме: пожар привел к гибели двух человек. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на МЧС региона.

Согласно данным регионального ведомства, в поселке Сыктывдинского района произошел пожар частного дома, в результате которого были обнаружены тела мужчины и женщины. В пресс-службе МЧС также отметили, что возгорание жилого дома на улице Маяковского в Нювчиме произошло в ранние часы 14 октября. Открытый огонь удалось потушить к 10 утра. Площадь охваченная пламенем составила 90 квадратных метров.