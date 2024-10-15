В Сыктывдинском районе Коми пожар унес жизни двоих человек
- 14:30 15 октября
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- Инесса Богатая
Трагедия в Нювчиме: пожар привел к гибели двух человек. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на МЧС региона.
Согласно данным регионального ведомства, в поселке Сыктывдинского района произошел пожар частного дома, в результате которого были обнаружены тела мужчины и женщины. В пресс-службе МЧС также отметили, что возгорание жилого дома на улице Маяковского в Нювчиме произошло в ранние часы 14 октября. Открытый огонь удалось потушить к 10 утра. Площадь охваченная пламенем составила 90 квадратных метров.
Выяснилось, что при тушении были найдены тела 73-летней женщины и 52-летнего мужчины. Предполагаемой причиной пожара называют неосторожность при курении.
Напомним, в минувшие выходные в Сыктывкаре на Эжвинских дачах сгорели два строения. В садоводческом товариществе "Емвалька" огонь распространился на 20 квадратных метров, предположительно из-за небрежного обращения с огнем. Также в СНТ "Парма-2" был охвачен огнем дачный дом площадью 24 квадратных метра. В МЧС уточняют, что причиной пожара могла стать плохая конструкция и сборка электрооборудования.