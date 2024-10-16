В Сыктывкаре обустраивают "карман" для остановки нового автобусного маршрута

Фото администрации Сыктывкара

На пересечении улиц Пушкина и Ленина обустраивают заездной карман, информирует пресс-служба администрации Сыктывкара. Этот карман нужен для остановки будущего маршрута №1м. Запуск планируется в ближайшие месяцы, при этом маршрут №1 будет сохранён.

Автобусы по новому маршруту будут начинать движение от района ЖК "Атлантида", следовать до Лесозавода, с остановкой на обратном пути возле перекрёстка улиц Пушкина и Ленина.

Также глава города Коми Владимир Голдин сообщил о планах добавить в городской транспортный парк новые автобусы в связи с появлением новых маршрутов.

В этом году предприятие "Комиавтотранс" приобрело 42 автобуса в рамках льготного лизинга. Первые 5 автобусов переданы в июле, 7 в сентябре, ещё 8 ожидаются в октябре, а оставшиеся 22 автобуса поступят в ноябре 2024 года.