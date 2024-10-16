"С сегодняшнего дня – под запретом": пенсионеров, доживших до 60 лет, ждет сюрприз
- 10:05 16 октября
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- Инга Межевикина
Гражданам пожилого возраста сообщили о введении новых ограничений для людей, которым исполнилось 60 лет и более, что начали применять многие российские банки.
Эти инициативы направлены на защиту пенсионеров от возможных мошеннических действий, связанных с их пенсиями, как утверждает эксперт по пенсиям Сергей Власов, по данным PRIMPRESS.
Власов разъяснил, что финансовые организации предпринимают новые меры в отношении пенсионеров. Эти меры затрагивают случаи, когда пожилые люди становятся жертвами мошенников.
«Согласно статистике, злоумышленники часто выбирают для своих атак лиц старше 60 лет, рассчитывая на их доверчивость. Для этого применяются самые распространенные и хорошо известные мошеннические приемы», – отметил Власов.
Так, пенсионеру могут позвонить и сообщить, что его деньги пытаются незаконно перевести за границу. Это может вызвать сильное беспокойство, и человек готов сделать всё возможное, чтобы предотвратить перевод. Однако преступники убеждают пенсионера самостоятельно перевести деньги на якобы безопасный счет.
«Пожилые люди всё чаще приходят в банк, чтобы снять крупные суммы и передать их мошенникам. Сотрудники банков, замечая такие действия, стали уточнять у пенсионеров причины переводов. Это позволяет предотвратить утрату накоплений пожилых людей. Таким образом, банки фактически вводят ограничения на перевод пенсионных средств мошенникам», – добавил Власов.
Эти меры начинают действовать во многих регионах с сегодняшнего дня и помогут многим пенсионерам сохранить свои сбережения.