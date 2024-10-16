"С сегодняшнего дня – под запретом": пенсионеров, доживших до 60 лет, ждет сюрприз

Гражданам пожилого возраста сообщили о введении новых ограничений для людей, которым исполнилось 60 лет и более, что начали применять многие российские банки.

Эти инициативы направлены на защиту пенсионеров от возможных мошеннических действий, связанных с их пенсиями, как утверждает эксперт по пенсиям Сергей Власов, по данным PRIMPRESS.