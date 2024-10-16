В Сыктывкаре эжвинские доктора помогли пациентке вернуться к повседневной жизни

Врачи из эжвинской больницы Сыктывкара помогли женщине зажить полноценной жизнью. Доктора восстановили руку пациентке после долгих мучений. Об этом сообщает "Комиинформ".

Применение инновационных технологий и новое медицинское оборудование повышают уровень оказания медицинской помощи в Эжвинской больнице до современных стандартов. Однако, как и всегда, ключевую роль играет профессионализм врачей и медперсонала.

Пациентка Эжвинской больницы Анна рассказала свою историю:

"После операции в другом регионе в течение двух лет у меня не срастались кости на руке. Два месяца назад сломалась пластина. Я обратилась в Эжвинскую больницу, посетила ординаторскую в травматологическом отделении. Доктор внимательно выслушала меня, изучила снимок и попросила подождать немного, пока она проконсультируется с заведующим отделения. Затем меня пригласили и заверили, что смогут помочь!" - сообщила женщина.

Анну госпитализировали 30 сентября, провели всестороннее обследование и запланировали операцию на 2 октября. Операцию проводил врач-травматолог. Был применен проводниковый наркоз, пациентка была в сознании. Пластину заменили на новую и частично провели костную пластику. Операция продолжалась 3,5 часа.