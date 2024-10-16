Сыктывкарский ЛПК обновляет дизайн бренда «Снегурочка»

АО «СЛПК» сообщает об изменении дизайна своего самого известного бренда - офисной бумаги «Снегурочка» с середины октября. Переход на новую упаковку будет происходить постепенно, некоторое время в продаже будут предыдущая и обновленная версии.

«Снегурочка» - бренд, которому доверяют миллионы покупателей. С момента своего появления на российском рынке эта офисная бумага зарекомендовала себя как надёжный и качественный продукт. Высококачественное сырье и современные технологии позволяют нам гарантировать безупречное качество бумаги, соответствующее высоким мировым стандартам. Мы приняли решение сделать дизайн «Снегурочки» более функциональным и современным, в том числе, учитывая мнения покупателей, полученные в результате последнего опроса», - сказал генеральный директор АО «СЛПК» Клаус Пеллер.

О том, как именно изменился дизайн пачки «Снегурочки», рассказывает руководитель отдела маркетинга АО «СЛПК» Елена Березина: