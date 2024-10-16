Сыктывкарский ЛПК обновляет дизайн бренда «Снегурочка»
- 10:07 16 октября
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- Александра Клюенкова
АО «СЛПК» сообщает об изменении дизайна своего самого известного бренда - офисной бумаги «Снегурочка» с середины октября. Переход на новую упаковку будет происходить постепенно, некоторое время в продаже будут предыдущая и обновленная версии.
«Снегурочка» - бренд, которому доверяют миллионы покупателей. С момента своего появления на российском рынке эта офисная бумага зарекомендовала себя как надёжный и качественный продукт. Высококачественное сырье и современные технологии позволяют нам гарантировать безупречное качество бумаги, соответствующее высоким мировым стандартам. Мы приняли решение сделать дизайн «Снегурочки» более функциональным и современным, в том числе, учитывая мнения покупателей, полученные в результате последнего опроса», - сказал генеральный директор АО «СЛПК» Клаус Пеллер.
О том, как именно изменился дизайн пачки «Снегурочки», рассказывает руководитель отдела маркетинга АО «СЛПК» Елена Березина:
«Основные элементы дизайна остались прежними - знаменитый узор и узнаваемый синий цвет. Причем синего цвета стало больше, а значит пачка «Снегурочки» станет еще более заметной на полках магазинов. Логотип стал крупнее, вместо привычной волны на пачке появилась прямая линия, благодаря этому упаковка выглядит более деловой, яркой и современной. Характеристики бумаги в белом прямоугольнике на лицевой стороне пачки написаны более крупным шрифтом, в частности сделан акцент на белизне, архивном хранении и других преимуществах. Обновлены тексты и на обороте упаковки, добавлена информация о соответствии бумаги стандартам Национальной системы лесной сертификации. Кроме того, мы усилили места склеивания клапанов на пачке, и упаковка стала ещё надежнее».
В поддержку изменения упаковки «Снегурочки» АО «СЛПК» проведет рекламную кампанию.