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В Коми за неделю полицейские поймали 69 пьяный водителей

В Коми за неделю полицейские поймали 69 пьяный водителейФото "Про Город"

На прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции Коми отстранили от вождения 69 автолюбителей, находившихся в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на статистику МВД по Коми.

Согласно данным ведомства, 12 из 69 привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (вождение в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному взысканию или имеющим судимость).

Также отметим, что за выходные дни сотрудники полиции выявили 27 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались проходить медицинское освидетельствование.

Большинство таких случаев зафиксировано в Сыктывкаре, Печоре, Усинске, а также в районах Корткеросском, Усть-Вымском и Прилузском.

МВД по Коми напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования влечет за собой административные наказания, включая лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. При повторных нарушениях водителей ожидает уголовное преследование, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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