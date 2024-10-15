В Коми за неделю полицейские поймали 69 пьяный водителей

На прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции Коми отстранили от вождения 69 автолюбителей, находившихся в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на статистику МВД по Коми.

Согласно данным ведомства, 12 из 69 привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (вождение в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному взысканию или имеющим судимость).