Бабушкин способ ухода за геранью осенью: будет цвести всю зиму
- 07:13 16 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Пеларгония — одно из самых любимых комнатных растений. Ее яркие цветы и сочная листва привлекают внимание любого садовода.
Хотя это растение и называют невзыскательным, требуется определенный уход. Особенно это актуально в осеннее время, когда необходимо особое внимание.
Как и все живые организмы, герань чувствует приближение зимнего сезона и начинает подготовку к нему. Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии дала рекомендации, как ухаживать за пеларгонией, чтобы она пережила осень.
Во-первых, необходимо обрезать все засохшие и пожелтевшие листья, что поможет предотвратить заболевания.
Также важно поддерживать оптимальную температуру. Проветривайте комнаты, убрав растение с подоконника.
Обрежьте все слабые и чрезмерно длинные побеги, оставив всего три-четыре стебля и укоротив их на треть. Места обрезки обработайте порошком из активированного угля.
Подкормки играют значительную роль. Осенью стоит избегать добавления азота, а вместо этого использовать калий и фосфор. Эти элементы помогут растению правильно развиваться и способствовать пышному цветению зимой, пишет hibiny.ru.