Бабушкин способ ухода за геранью осенью: будет цвести всю зиму

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Пеларгония — одно из самых любимых комнатных растений. Ее яркие цветы и сочная листва привлекают внимание любого садовода. Хотя это растение и называют невзыскательным, требуется определенный уход. Особенно это актуально в осеннее время, когда необходимо особое внимание.

Как и все живые организмы, герань чувствует приближение зимнего сезона и начинает подготовку к нему. Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии дала рекомендации, как ухаживать за пеларгонией, чтобы она пережила осень.

Во-первых, необходимо обрезать все засохшие и пожелтевшие листья, что поможет предотвратить заболевания.

Также важно поддерживать оптимальную температуру. Проветривайте комнаты, убрав растение с подоконника.

Обрежьте все слабые и чрезмерно длинные побеги, оставив всего три-четыре стебля и укоротив их на треть. Места обрезки обработайте порошком из активированного угля.