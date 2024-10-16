Республика Коми вошла в число регионов с самой высокой подростковой преступностью
- 10:45 16 октября
- 16+
- Инесса Богатая
Республика Коми вошла в топ регионов с высоким уровнем правонарушений среди подростков. О такой статистике сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Как отметил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, с января по август 2024 года в России возбудили уголовные дела в отношении 13,5 тысяч подростков. Увеличение числа особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних составило 22%.
"Высокий уровень подростковой преступности отмечен в Республике Коми, а также в Курганской, Новгородской и Тамбовской областях", – заявил глава А. Бастрыкин.
Особенно заметен рост на 10% правонарушений среди несовершеннолетних мигрантов, а число особо тяжких преступлений, совершенных этой группой, удвоилось (с 53 до 108 случаев).
К основным причинам незаконных действий подростков отнесли отсутствие контроля, занятости, низкий уровень морали и правосознания, нехватку надежных ориентиров в жизни, вредные привычки, а также воспитание в неблагоприятных условиях.