Республика Коми вошла в число регионов с самой высокой подростковой преступностью

Республика Коми вошла в топ регионов с высоким уровнем правонарушений среди подростков. О такой статистике сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как отметил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, с января по август 2024 года в России возбудили уголовные дела в отношении 13,5 тысяч подростков. Увеличение числа особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних составило 22%.