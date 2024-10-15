Научилась печь пирожки: тесто очень воздушное и хрустящее – опара поднимается без соды
- 17:03 15 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Домашние пирожки – это аппетитное и ароматное угощение, вызывающее воспоминания о приятных моментах детства. Овладеть техникой приготовления лёгкого теста без соды вполне реально, если знать несколько несложных правил.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом нежных пирожков на дрожжевом тесте, которое поднимется само по себе, благодаря чему вы получите воздушную текстуру и хрустящую корочку.
Ингредиенты
Чтобы замесить тесто, вам понадобятся следующие продукты:
- Молоко — 300 мл
- Растительное масло — 50 мл
- Пшеничная мука высшего сорта — примерно 3 стакана
- Сухие быстродействующие дрожжи — 11 г
- Сахар — 1 ч. ложка
- Соль — 0,5 ч. ложки
Пошаговый рецепт
Нагревание молока
Сначала необходимо подогреть молоко до температуры 37-40 градусов. Это оптимально для активации дрожжей. Важно не перегреть его, так как при 45 градусах дрожжи теряют жизнеспособность.
Приготовление опары
В тёплое молоко добавьте сахар, соль, ложку муки и дрожжи. Всё тщательно перемешайте и оставьте на 20 минут для активации. В этот период дрожжи активируются, и опара должна начать пениться и увеличиваться. Если этого не произойдёт, лучше заменить дрожжи свежими, так как их активность важна для успеха теста.
Замес теста
Когда опара поднимется, добавляем к ней растительное масло. Затем постепенно всыпаем просеянную муку, замешивая тесто средней плотности. Старайтесь не превышать количество муки, чтобы не сделать тесто излишне твёрдым.
Первый подъём теста
Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте в тёплом месте на 40 минут. За это время оно должно увеличиться в размере.
Обминка и второй подъём
После подъёма слегка обомните тесто, чтобы выпустить накопившийся углекислый газ. Далее снова накрываем плёнкой и даём постоять ещё 40 минут для второго подъёма. Это обеспечит тесту лёгкость и воздушность.
Формирование пирожков
Разделите тесто на равные части и сформируйте пирожки с начинкой по вашему выбору: мясо, картофель, капуста, ягоды или повидло.
Выпечка или жарка пирожков
Пирожки из этого теста можно жарить на сковороде или выпекать в духовке. Если предпочитаете второй способ, дайте пирожкам подняться на расстойке 15-20 минут. Перед выпечкой смажьте их желтком для золотистой корочки.
Полезные советы:
- Просеивайте муку перед использованием для насыщения кислородом, это сделает тесто более воздушным.
- Используйте качественные дрожжи. Если они не активируются, замените их — это важно для пышности теста.
- Оставляйте тесто в тёплом месте (25-30 градусов) для оптимального подъёма.
Теперь вы знаете, как приготовить лёгкое и воздушное тесто для пирожков без соды. Следуя этому простому рецепту с опарой, вы сможете насладиться настоящими домашними пирожками, поднявшимися благодаря дрожжам, и порадовать всех их вкусом, передает sevastopolmedia.ru.