Научилась печь пирожки: тесто очень воздушное и хрустящее – опара поднимается без соды

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Домашние пирожки – это аппетитное и ароматное угощение, вызывающее воспоминания о приятных моментах детства. Овладеть техникой приготовления лёгкого теста без соды вполне реально, если знать несколько несложных правил. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нежных пирожков на дрожжевом тесте, которое поднимется само по себе, благодаря чему вы получите воздушную текстуру и хрустящую корочку.

Ингредиенты

Чтобы замесить тесто, вам понадобятся следующие продукты:

Молоко — 300 мл

Растительное масло — 50 мл

Пшеничная мука высшего сорта — примерно 3 стакана

Сухие быстродействующие дрожжи — 11 г

Сахар — 1 ч. ложка

Соль — 0,5 ч. ложки

Пошаговый рецепт

Нагревание молока

Сначала необходимо подогреть молоко до температуры 37-40 градусов. Это оптимально для активации дрожжей. Важно не перегреть его, так как при 45 градусах дрожжи теряют жизнеспособность.

Приготовление опары

В тёплое молоко добавьте сахар, соль, ложку муки и дрожжи. Всё тщательно перемешайте и оставьте на 20 минут для активации. В этот период дрожжи активируются, и опара должна начать пениться и увеличиваться. Если этого не произойдёт, лучше заменить дрожжи свежими, так как их активность важна для успеха теста.

Замес теста

Когда опара поднимется, добавляем к ней растительное масло. Затем постепенно всыпаем просеянную муку, замешивая тесто средней плотности. Старайтесь не превышать количество муки, чтобы не сделать тесто излишне твёрдым.

Первый подъём теста

Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте в тёплом месте на 40 минут. За это время оно должно увеличиться в размере.

Обминка и второй подъём

После подъёма слегка обомните тесто, чтобы выпустить накопившийся углекислый газ. Далее снова накрываем плёнкой и даём постоять ещё 40 минут для второго подъёма. Это обеспечит тесту лёгкость и воздушность.

Формирование пирожков

Разделите тесто на равные части и сформируйте пирожки с начинкой по вашему выбору: мясо, картофель, капуста, ягоды или повидло.

Выпечка или жарка пирожков

Пирожки из этого теста можно жарить на сковороде или выпекать в духовке. Если предпочитаете второй способ, дайте пирожкам подняться на расстойке 15-20 минут. Перед выпечкой смажьте их желтком для золотистой корочки.

Полезные советы:

Просеивайте муку перед использованием для насыщения кислородом, это сделает тесто более воздушным. Используйте качественные дрожжи. Если они не активируются, замените их — это важно для пышности теста. Оставляйте тесто в тёплом месте (25-30 градусов) для оптимального подъёма.