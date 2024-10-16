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В одном из городов Коми 69 человек пострадали от укусов бездомных собак

В одном из городов Коми 69 человек пострадали от укусов бездомных собакФото "Про Город"

В Усинске к 1 октября зафиксировали 69 случаев нападений бездомных животных на людей. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на мэра города Николая Такаева.

"Эта проблема для нас действительно актуальна, так как ситуация с бездомными животными долгое время оставалась напряженной. Например, в 2018 году было зарегистрировано около 400 таких случаев", — отметил градоначальник.

Мэр рассказал, что в городе работал подрядчик, регулярно выигрывавший контракты на управление популяцией бездомных собак и получавший финансирование, однако ситуация не улучшалась.

В таких условиях единственным решением оказалось создание приюта для животных, что потребовало значительных финансовых вложений.

"Уважая зоозащитников, мы сталкивались с их непониманием. К сожалению, некоторые из них не хотят признать, что даже привитые или чипированные уличные собаки могут быть агрессивными. Были случаи, когда приходившие в приют люди ломали клетки и пытались забрать собак", — поделился мэр с "Комиинформ".

Тем не менее, усилиями муниципалитета в приюте сейчас содержится 400 собак. Безнадзорных животных держат в просторных вольерах, кормят, ухаживают за ними и подыскивают новых хозяев. Сам Николай Такаев взял собаку к себе из этого приюта.

"Сегодня ситуация изменилась. Если раньше мы ловили стаи животных, то теперь реагируем на обращения горожан. При строительстве приюта мы учли все предписания прокуратуры: провели чистую воду, обустроили душевые и кухню для приготовления еды животным, организовали веткабинет", — пояснил мэр Усинска.

Несмотря на поддержку волонтеров и предпринимателей, Николай Такаев обозначил существующие проблемы, требующие законодательного урегулирования. Администрация города разрабатывает предложения для обсуждения на заседаниях Государственного Совета Коми и на федеральном уровне.

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