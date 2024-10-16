В одном из городов Коми 69 человек пострадали от укусов бездомных собак

В Усинске к 1 октября зафиксировали 69 случаев нападений бездомных животных на людей. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на мэра города Николая Такаева.

"Эта проблема для нас действительно актуальна, так как ситуация с бездомными животными долгое время оставалась напряженной. Например, в 2018 году было зарегистрировано около 400 таких случаев", — отметил градоначальник.

Мэр рассказал, что в городе работал подрядчик, регулярно выигрывавший контракты на управление популяцией бездомных собак и получавший финансирование, однако ситуация не улучшалась.

В таких условиях единственным решением оказалось создание приюта для животных, что потребовало значительных финансовых вложений.