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Уроженца Коми приговорили к 10 годам тюрьмы за попытку вступить в ряды украинского военизированного объединения

Уроженца Коми приговорили к 10 годам тюрьмы за попытку вступить в ряды украинского военизированного объединенияФото "Про Город"

Житель Коми получил 10 лет тюремного заключения за попытку пересечь государственную границу в Белгородской области с целью вступить в украинскую военизированную организацию, признанную террористической в России.

Взамен ему обещали гражданство Украины и безопасную работу, сообщает "Комиинформ". 

Мужчина проживал последние годы в Воронежской области.

Уточняется, что он активно участвовал в группах в соцсетях, где критиковали власть и конституционный строй России, и этим заинтересовал кураторов.

"По электронной почте со мной связался Виталий и поинтересовался моими мотивами и ролью в их организации. Я ответил, что готов выполнять задачи, не угрожающие жизни, и мы обсудили возможность работы оператором БПЛА", - рассказал он.

Ему был предоставлен подробный маршрут, подразумевающий пересечение границы в Белгородской области. В одном из приграничных районов он попытался нелегально пересечь границу, где был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Следственный отдел УФСБ России по Белгородской области расследовал это дело.

Второй Западный окружной военный суд признал его виновным. Первые три года он проведет в тюрьме, затем семь лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафом 70 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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