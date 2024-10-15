Уроженца Коми приговорили к 10 годам тюрьмы за попытку вступить в ряды украинского военизированного объединения

Житель Коми получил 10 лет тюремного заключения за попытку пересечь государственную границу в Белгородской области с целью вступить в украинскую военизированную организацию, признанную террористической в России.

Взамен ему обещали гражданство Украины и безопасную работу, сообщает "Комиинформ".

Мужчина проживал последние годы в Воронежской области.

Уточняется, что он активно участвовал в группах в соцсетях, где критиковали власть и конституционный строй России, и этим заинтересовал кураторов.