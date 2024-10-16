В Сыктывкаре мужчина выкинул ребенка из городского автобуса
- 09:50 16 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре конфликт между мужчиной и подростком в автобусе завершился дракой. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу МВД региона.
Событие случилось на автобусы маршрута №46 вечерним временем 15 октября. Возник словесный спор между мужчиной и подростком, переросший в физическую схватку.
Очевидцы в социальных сетях рассказали, что мужчине не понравилось поведение подростка в автобусе. На остановке на улице Коммунистическая он вытолкнул парня на улицу и бросил в стеклянную остановку. Подросток ударился головой об стекло, разбив его, и получил травмы. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Неравнодушные горожане сообщили о происшествии дежурному УМВД России по Сыктывкару. По факту инцидента в салоне городского автобуса полицией проводится проверка.
"Информация о происшествии зарегистрирована в дежурной части согласно установленному порядку. Полицейские проводят проверку, выясняя обстоятельства случившегося. Установлены личности участников и свидетели конфликта. По итогам проверки будет вынесено решение в соответствии с законодательством", - сообщили в полиции Коми.