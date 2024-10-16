В Сыктывкаре мужчина выкинул ребенка из городского автобуса

В Сыктывкаре конфликт между мужчиной и подростком в автобусе завершился дракой. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Событие случилось на автобусы маршрута №46 вечерним временем 15 октября. Возник словесный спор между мужчиной и подростком, переросший в физическую схватку.

Очевидцы в социальных сетях рассказали, что мужчине не понравилось поведение подростка в автобусе. На остановке на улице Коммунистическая он вытолкнул парня на улицу и бросил в стеклянную остановку. Подросток ударился головой об стекло, разбив его, и получил травмы. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Неравнодушные горожане сообщили о происшествии дежурному УМВД России по Сыктывкару. По факту инцидента в салоне городского автобуса полицией проводится проверка.