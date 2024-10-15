Россиянам вместо шоколада и зефира нужно есть эту сладость: она богата клетчаткой и витаминами

Фото из архива "Про Город"

Стремление к сладкому — совершенно естественно, однако важно помнить, что чрезмерное потребление сахара может привести к набору веса и другим проблемам со здоровьем. Виктор Мандзяк, опытный фитнес-тренер, рекомендует благоразумно удовлетворять тягу к сладкому, употребляя сухофрукты.

Польза сухофруктов

Сохранение полезных веществ: Витамины, минералы и клетчатка сохраняются в сухофруктах, делая их не только сладкими, но и питательными.

Клетчатка: Она замедляет усвоение сахара, помогая контролировать калорийность. Например, в 100 граммах чернослива находится 250 калорий, но благодаря клетчатке организм усваивает лишь 200 калорий.

Длительное хранение: Сухофрукты долго сохраняют свои полезные свойства, обеспечивая удобство для перекусов.

Практичность: Легко берутся с собой, что делает их отличным вариантом для перекуса в пути или на рабочем месте.

Многообразие вкусов: Они разнообразны на вкус и замечательно сочетаются с другими продуктами, такими как орехи или натуральный йогурт.

Основные советы

Несмотря на все полезные свойства, стоит помнить, что сухофрукты также содержат сахар и калории. Отдайте предпочтение небольшой порции в день, чтобы избежать лишнего калорийного потребления.