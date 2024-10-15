В Коми пристава отстранили от должности из-за халатности
- 21:45 15 октября
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- Инесса Богатая
В Коми пристав-исполнитель временно отстранен от работы из-за обвинения в преступной халатности. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Так, согласно информации регионального ведомства, ухтинский суд удовлетворил ходатайство следователя СК о временном отстранении судебного пристава от должности. По версии следствия, сотрудник не вовремя отправила в Росреестр свое постановление о запрете на регистрационные действия с имуществом должника. Также отметим, что это позволило должнику продать имущество на сумму 1,8 миллионов рублей, что нарушило интересы взыскателя, которому он был должен.
"Суд решил, что оставаясь на своей должности и используя служебное положение, судебный пристав-исполнитель может помешать расследованию уголовного дела, поэтому ходатайство об отстранении было удовлетворено", – сообщили в пресс-службе судов республики.
Также в пресс-службе отметили, что на период отстранения по решению суда следственный орган будет выплачивать пособие в размере прожиточного минимума.