В Коми пристава отстранили от должности из-за халатности

В Коми пристав-исполнитель временно отстранен от работы из-за обвинения в преступной халатности. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Так, согласно информации регионального ведомства, ухтинский суд удовлетворил ходатайство следователя СК о временном отстранении судебного пристава от должности. По версии следствия, сотрудник не вовремя отправила в Росреестр свое постановление о запрете на регистрационные действия с имуществом должника. Также отметим, что это позволило должнику продать имущество на сумму 1,8 миллионов рублей, что нарушило интересы взыскателя, которому он был должен.