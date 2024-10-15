В этих брюках будут ходить все этой осенью: эксперты назвали тренд золотого сезона

Фото из архива "Про Город"

Согласно последним трендам, представленным французской редакцией Vogue, в 2024 году на модную арену триумфально возвращаются брюки на шнуровке. Этот фасон, переживший пик популярности в начале 2000-х, снова становится ключевым элементом гардероба стильных женщин.

Брюки на шнуровке, некогда любимые такими иконами стиля, как Пэрис Хилтон и Кристина Агилера, вновь оказались в центре внимания модной индустрии. Ведущие дизайнеры продемонстрировали различные вариации этого тренда на своих показах, подтверждая его актуальность в новом сезоне.