В этих брюках будут ходить все этой осенью: эксперты назвали тренд золотого сезона
- 21:30 15 октября
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- Инга Межевикина
Согласно последним трендам, представленным французской редакцией Vogue, в 2024 году на модную арену триумфально возвращаются брюки на шнуровке.
Этот фасон, переживший пик популярности в начале 2000-х, снова становится ключевым элементом гардероба стильных женщин.
Брюки на шнуровке, некогда любимые такими иконами стиля, как Пэрис Хилтон и Кристина Агилера, вновь оказались в центре внимания модной индустрии. Ведущие дизайнеры продемонстрировали различные вариации этого тренда на своих показах, подтверждая его актуальность в новом сезоне.
В отличие от моделей 2000-х, современные брюки на шнуровке отличаются более утонченным дизайном и разнообразием материалов. Дизайнеры экспериментируют с кожей, шелком и даже трикотажем, создавая как повседневные, так и вечерние варианты.