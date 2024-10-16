Жесткое правило вводится для всех, у кого в квартире стоят счетчики более 3 лет - с октября

Фото из архива "Про Город"

Владельцы жилой недвижимости должны самостоятельно контролировать состояние водных счетчиков. В отличие от электрических измерительных приборов, вся ответственность за уход и замену водосчетчиков возложена на хозяев квартир и домов.

При обнаружении поломки важно знать, как правильно поступить, чтобы не возникло трудностей с оплатой за использованную воду.