Жесткое правило вводится для всех, у кого в квартире стоят счетчики более 3 лет - с октября
- 09:05 16 октября
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- Инга Межевикина
Владельцы жилой недвижимости должны самостоятельно контролировать состояние водных счетчиков. В отличие от электрических измерительных приборов, вся ответственность за уход и замену водосчетчиков возложена на хозяев квартир и домов.
При обнаружении поломки важно знать, как правильно поступить, чтобы не возникло трудностей с оплатой за использованную воду.
Что предпринять при неисправности водяного счетчика?
При выявлении проблемы или неполадки в работе счетчика необходимо оперативно известить коммунальную службу, которая отвечает за начисление платы по данному счетчику, например, управляющую компанию или водоснабжающую организацию. Это необходимо для официального фиксации сообщения о неисправности.
Процедура замены водосчетчика
Сообщение о поломке. После уведомления коммунальной службы или иной ответственной структуры нужно дождаться приезда специалиста, который проверит состояние счетчика и снимет последние показания. Эти данные будут записаны в специальный акт, который будет служить основой для расчета платежей до установки нового устройства.
Снятие старого прибора. После осмотра специалистом неисправный счетчик будет демонтирован. В случае невозможности его ремонта потребуется замена на новый.
Приобретение и установка нового устройства. Ответственность за покупку нового счетчика лежит на собственнике жилья. Для установки необходимо обратиться к сертифицированному специалисту, так как самостоятельный монтаж не разрешен.
Опломбирование и запуск в эксплуатацию. После установки нового счетчика нужно снова вызвать специалиста коммунальной службы для его опломбирования и официального запуска. Специалист проверит правильность установки, опломбирует прибор и составит акт ввода в эксплуатацию.
Оплата и правила опломбирования
Законы РФ запрещают коммунальным предприятиям взимать с потребителей плату за опломбирование нового счетчика при его замене. Данное правило установлено в пункте 81.14 Правил № 354, регулирующих оказание коммунальных услуг, передает sevastopolmedia.ru.