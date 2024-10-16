Всегда ставлю соль у порога: Горничная научила одной полезной хитрости — в быту сильно помогает
- 11:05 16 октября
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- Инга Межевикина
Поваренная соль — это не только незаменимый ингредиент на кухне, но и полезный в хозяйстве продукт. Например, некоторые хозяйки добавляют её в стиральный порошок, чтобы ткань стала более мягкой.
Недавно сотрудница одного из санаториев поделилась ещё одним свойством этого вещества.
Она утверждает, что соль способна устранять неприятные запахи. Нужно всего лишь разместить по квартире небольшие мисочки с солью. Подойдёт как поваренная, так и морская соль, сообщает телеканал «Уютный дом».
По её словам, соль эффективно «впитывает» не только запахи, но и излишнюю влагу в доме. Рекомендуется поставить одну ёмкость у входа, рядом с обувью.
Чтобы добавить приятный аромат в помещение, можно использовать эфирные масла. Просто добавляйте по несколько капель в соль время от времени, чтобы аромат наполнил дом.