В Коми возбудили уголовное дело на рыбака: мужчина поймал хариуса и сига с помощью сетей
- 22:45 15 октября
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- Инесса Богатая
В поселке Заполярный возбуждено уголовное дело против рыбака. Мужчина ловил рыбу сетями на озере и поймал плотву, хариуса и сига. Об этом сообщает "БНК".
Согласно информации издания, сотрудники уголовного розыска из отдела МВД России по Воркуте обнаружили факт незаконной ловли рыбы. Выяснилось, что 56-летний житель населенного пукта использовал лесковые сети для лова рыбы. Его улов включал плотву и ценные виды, такие как хариус и сиг.
Добавим, что своими действиями мужчина нанес ущерб водным биологическим ресурсам на сумму не менее 24 000 рублей. Также отметим, что полицейские изъяли у него используемые сети для рыбалки.
На данный момент отдел дознания отдела МВД России по Воркуте возбудил в отношении рыбака уголовное дело по пункту за "Незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов". Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Также напомним, ранее портал "Про Город Сыктывкар" сообщал, что в Сыктывкаре полицейские задержали мужчину по подозрению в наркоторговле. Во время обысков у него обнаружили несколько свертков с запрещенными веществами.