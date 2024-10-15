В Коми возбудили уголовное дело на рыбака: мужчина поймал хариуса и сига с помощью сетей

В поселке Заполярный возбуждено уголовное дело против рыбака. Мужчина ловил рыбу сетями на озере и поймал плотву, хариуса и сига. Об этом сообщает "БНК".

Согласно информации издания, сотрудники уголовного розыска из отдела МВД России по Воркуте обнаружили факт незаконной ловли рыбы. Выяснилось, что 56-летний житель населенного пукта использовал лесковые сети для лова рыбы. Его улов включал плотву и ценные виды, такие как хариус и сиг.