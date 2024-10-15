Люди лишились дара речи: в поездах это делать строго запрещено. Как теперь будут ездить пассажиры РЖД
- 00:00 16 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Российские железные дороги готовятся к ежегодному увеличению пассажиропотока. Миллионы граждан направятся на морские курорты, навестят родственников или отправятся в деловые поездки.
Чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность в поездках, железнодорожные компании ввели ряд новых правил, значительно улучшающих условия путешествий по железным дорогам страны.
Эффективное использование пространства в вагонах
Одно из главных изменений касается рационального использования нижних полок в купейных и плацкартных вагонах. По новым правилам, каждый пассажир будет занимать только свое оплаченное место. Однако с целью удобства для всех путешествующих, железнодорожные компании разработали гибкую систему времени для использования нижних полок.
Теперь пассажиры с верхних мест могут пользоваться нижними в определенные промежутки времени:
- С 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 – для утреннего и вечернего приема пищи.
- С 12:00 до 15:00 предусмотрен «обеденный перерыв», когда можно воспользоваться столиками на нижних полках.
Эти изменения – ответ на многочисленные запросы пассажиров верхних полок, которые ранее сталкивались с трудностями при попытках комфортно поесть или воспользоваться столиками.
Правила использования цифровых устройств
В эпоху цифровых технологий нельзя представить поездку без смартфонов, планшетов и ноутбуков. Но их бесконтрольное использование может вызывать неудобства для других. Учитывая это, РЖД вводит новые правила использования цифровых устройств:
- Полностью запрещено громкое прослушивание музыки без наушников.
- Запрещены онлайн-занятия, музыкальные репетиции и другие шумные действия с использованием техники.
- Рекомендуется минимальное использование громкости или наушников.
Эти меры направлены на создание более спокойной и комфортной обстановки в вагонах, что позволяет отдыхать или работать без раздражающих факторов.
Повышение качества сервиса и комфорта
Кроме уже перечисленных изменений, железнодорожные компании работают над улучшением сервиса в целом:
- Улучшение качества питания в вагонах-ресторанах, расширение ассортимента.
- Внедрение индивидуальных систем климат-контроля в премиум-купе.
- Установка дополнительных розеток и USB-портов для зарядки устройств.
- Модернизация системы информирования пассажиров с помощью цифровых табло и мобильных приложений.
Советы для адаптации к новым правилам
Чтобы комфортно привыкнуть к новым правилам, пассажирам рекомендуется:
- Изучить расписание использования нижних полок заранее и планировать питание соответственно.
- Взять с собой наушники для использования гаджетов без беспокойства окружающих.
- Рассмотреть возможность использования портативных зарядных устройств.
- Проявлять внимание и уважение к другим пассажирам, особенно при использовании общего пространства.
Перспективы развития пассажирских перевозок
Введение новых правил – лишь первый шаг в большой программе модернизации железнодорожных перевозок в России. В ближайшие годы планируется:
- Расширение сети высокоскоростных магистралей для сокращения времени в пути между крупными городами.
- Обновление подвижного состава с упором на экологию и энергоэффективность.
- Внедрение инновационных технологий безопасности, включая биометрическую идентификацию.
- Развитие интермодальных перевозок, обеспечивающих удобные пересадки между разными транспортными видами.
Эти нововведения призваны сделать поездки по железной дороге более комфортными и предпочтительными для миллионов пассажиров, путешествующих по бескрайним просторам нашей страны.