В Коми эпидпорог превышен почти на 25%

На прошлой неделе в Республике Коми зафиксировали 8546 случаев ОРВИ, из которых 4707 приходятся на детей. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Для сравнения, с 30 сентября по 6 октября было отмечено 10 083 случая ОРВИ, в том числе 4984 среди детей.