В Коми эпидпорог превышен почти на 25%
- 16:30 15 октября
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- Инесса Богатая
На прошлой неделе в Республике Коми зафиксировали 8546 случаев ОРВИ, из которых 4707 приходятся на детей. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Для сравнения, с 30 сентября по 6 октября было отмечено 10 083 случая ОРВИ, в том числе 4984 среди детей.
За прошедшую неделю выявлено 380 случаев пневмоний вне больниц, включая 209 среди детей до 17 лет. Этот показатель значительно увеличился по сравнению с предыдущей неделей, когда насчитывалось 269 случаев пневмоний, из них 147 — среди детей до 17 лет.
COVID-19 заболели 142 человека. Анализ эпидемиологической ситуации показывает, что эпидемический порог по республике превышен на 24,8%, главным образом из-за взрослого населения и школьников 7-14 лет. Для сравнения, на прошлой неделе превышение эпидпорога составило 58,3%.
Работы организаций, занимающихся исследованием гриппа и ОРВИ, выявляют наличие респираторных вирусов нетипичной гриппозной природы в материалах больных.
Вакцинация против гриппа продолжается. На данный момент привито 186 891 человек, из которых 64 659 — дети, что составляет 25,9% от общего населения республики.
Напоминаем, что привиться можно в поликлиниках по месту жительства. Управление Роспотребнадзора по Республике Коми настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры и заботиться о себе и своих близких.