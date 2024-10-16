"Не берите даже по огромной скидке": Роскачество назвало сосиски, которые лучше не покупать

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Роскачество раскрыло список наиболее качественных брендов сосисок, представленных на полках магазинов. Сотрудники Роскачества идентифицировали марки сосисок, которые получили самые низкие оценки в недавних тестах. В ходе проверки был исследован широкий спектр продукции, и некоторые торговые марки оказались на последних местах из-за ряда нарушений, сообщает Primpress.

Эксперты акцентируют внимание на том, что сосиски пользуются большой популярностью у жителей России, поэтому обеспечение их качества имеет ключевое значение. Несмотря на введённый запрет на проверки бизнеса, Роскачество продолжает проводить такие исследования.

Был составлен своеобразный рейтинг худших образцов для двух самых популярных видов сосисок. Первыми исследовали сливочные сосиски, которые занимают лидирующие позиции по продажам на рынке.

Последними среди всех протестированных образцов стали сосиски под брендом "Атрус". В организации указали, что первое, что вызывает удивление, — необычный серо-розовый оттенок продукта. Кроме того, сосиски получили невысокие оценки за аромат и вкус.

Основными недостатками этого продукта отметили наличие сульфитредуцирующих клостридий, что указывает на ненадлежащие условия хранения при производстве. Из положительных сторон выделили отсутствие антибиотиков и тяжёлых металлов.