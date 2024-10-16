Год семьи: в Коми в октябре уделят особое внимание к отцовству
- 06:30 16 октября
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- Инесса Богатая
В октябре в Республике Коми будет уделено особое внимание роли отцов в семье. Об этом сообщает пресс-служба Главы региона.
Запланированы разнообразные мероприятия, такие как встречи, выставки, образовательные программы для родителей, творческие занятия и семейные спортивные соревнования, которые будут проходить на протяжении всего месяца.
Ко Дню отца организована акция "Папа в помощь" в Республиканской детской клинической больнице, где отцы с детьми навели порядок в игровой комнате и починили игрушки. В городской поликлинике Ухты будущие отцы посетили мастер-класс, посвященный подготовке к рождению ребенка.
Культурные учреждения Коми предлагают мероприятия для семейного отдыха, в том числе акции "В театр с папой" и "В музей с папой". Академический театр драмы имени Виктора Савина приглашает 17 октября пап и их детей на премьеру спектакля "Серебряный олень", предоставляя один билет на двоих. Национальная галерея Республики Коми открывает свои двери 26 и 27 октября, предлагая бесплатный вход на выставку "КОМИ: Человек. Ландшафт. Миф", а также экскурсии и мастер-классы "Подарок папе".
19 октября республиканские спортивные школы будут проводить открытые тренировки и товарищеские матчи с участием отцов.
Республиканский молодежный ресурсный центр проведёт онлайн-квиз для молодых семей 20 октября.
Ключевым событием станет Слет отцов Республики Коми в Сыктывкаре 25 октября. Более 80 участников из разных городов и районов Коми примут участие в спортивных эстафетах, творческих мастерских и командном квесте, посвященном истории и традициям региона.
Игра "Мастер на все руки" предложит испытания в библиотечных залах, где можно будет показать свои навыки. В программе "По охотничьему пути" семьи испытают себя в конкурсах и познакомятся с интересными историями коми охотников. Мультимедийная игра "Мифы коми глазами искусственного интеллекта" позволит распознать героев коми мифологии, а интерактивная игра "Кванторианская фортуна" откроет направления детского технопарка "Кванториум".
Слет организован Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми совместно с общественным движением "Совет отцов Республики Коми".