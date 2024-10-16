Год семьи: в Коми в октябре уделят особое внимание к отцовству

В октябре в Республике Коми будет уделено особое внимание роли отцов в семье. Об этом сообщает пресс-служба Главы региона.

Запланированы разнообразные мероприятия, такие как встречи, выставки, образовательные программы для родителей, творческие занятия и семейные спортивные соревнования, которые будут проходить на протяжении всего месяца.