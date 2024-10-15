В Коми полицейские раскрыли четыре угона авто по горячим следам
- 19:00 15 октября
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- Инесса Богатая
В Ухтинский отдел МВД поступило три заявления об угонах легковых автомобилей за выходные дни. Привлекло угонщиков то, что двери машин были не заперты, а ключи оставлены в замке зажигания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Согласно данным регионального ведомства, первый случай зарегистрирован после обращения местного жителя, когда сотрудники дорожной полиции задержали 21-летнего угонщика на участке трассы "Ярега - Нижний Доманик". Молодой человек спонтанно решил воспользоваться автомобилем с открытой дверью и ключом, чтобы добраться до нужного места.
Во втором эпизоде 16-летний студент одного из учебных заведений Ухты воспользовался оставленной пенсионером иномаркой с ключами внутри. В итоге он попал в аварию на территории Водненских дач.
Третий инцидент связан с 32-летним ранее судимым мужчиной, который тайно забрал ключи от Lada Хray у своей сожительницы и поехал по своим делам на улицу Береговую, где его остановили инспекторы дорожно-патрульной службы.
Также в Сыктывкаре 25-летний житель незаконно завладел автомобилем Nissan, проникнув в него и уехав на улицу Корабельную. Там его задержали сотрудники ГАИ.
По всем случаям начато расследование по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", и фигуранты подписали обязательство о явке и поведении.
МВД Республики Коми настоятельно советует владельцам автомобилей тщательно заботиться о безопасности своих транспортных средств, закрывать двери и ставить машину на сигнализацию даже при кратковременном выходе из машины.
Будьте внимательны, ведь большинство краж происходит именно из-за не закрытых дверей и оставленных ключей в замке зажигания.