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В Коми полицейские раскрыли четыре угона авто по горячим следам

В Коми полицейские раскрыли четыре угона авто по горячим следамФото "Про Город"

В Ухтинский отдел МВД поступило три заявления об угонах легковых автомобилей за выходные дни. Привлекло угонщиков то, что двери машин были не заперты, а ключи оставлены в замке зажигания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Согласно данным регионального ведомства, первый случай зарегистрирован после обращения местного жителя, когда сотрудники дорожной полиции задержали 21-летнего угонщика на участке трассы "Ярега - Нижний Доманик". Молодой человек спонтанно решил воспользоваться автомобилем с открытой дверью и ключом, чтобы добраться до нужного места.

Во втором эпизоде 16-летний студент одного из учебных заведений Ухты воспользовался оставленной пенсионером иномаркой с ключами внутри. В итоге он попал в аварию на территории Водненских дач.

Третий инцидент связан с 32-летним ранее судимым мужчиной, который тайно забрал ключи от Lada Хray у своей сожительницы и поехал по своим делам на улицу Береговую, где его остановили инспекторы дорожно-патрульной службы.

Также в Сыктывкаре 25-летний житель незаконно завладел автомобилем Nissan, проникнув в него и уехав на улицу Корабельную. Там его задержали сотрудники ГАИ.

По всем случаям начато расследование по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", и фигуранты подписали обязательство о явке и поведении.

МВД Республики Коми настоятельно советует владельцам автомобилей тщательно заботиться о безопасности своих транспортных средств, закрывать двери и ставить машину на сигнализацию даже при кратковременном выходе из машины.

Будьте внимательны, ведь большинство краж происходит именно из-за не закрытых дверей и оставленных ключей в замке зажигания.

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