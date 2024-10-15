В Коми полицейские раскрыли четыре угона авто по горячим следам

В Ухтинский отдел МВД поступило три заявления об угонах легковых автомобилей за выходные дни. Привлекло угонщиков то, что двери машин были не заперты, а ключи оставлены в замке зажигания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Согласно данным регионального ведомства, первый случай зарегистрирован после обращения местного жителя, когда сотрудники дорожной полиции задержали 21-летнего угонщика на участке трассы "Ярега - Нижний Доманик". Молодой человек спонтанно решил воспользоваться автомобилем с открытой дверью и ключом, чтобы добраться до нужного места.