На пороге счастья и изобилия: астролог Тамара Глоба предрекла этим знакам зодиака золотое время уже в этом месяце
- 20:57 15 октября
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- Инга Межевикина
В октябре Овны и Близнецы столкнутся с долгожданными изменениями. Согласно астрологу Тамаре Глобе, представителей этих знаков ждет период удачи и благополучия.
Успех ожидает Овнов
Для этого знака огня настанет время значительных достижений во всех аспектах жизни. Даже с увеличенной рабочей нагрузкой Овны будут эффективно выполнять все задачи. Их старание будет оценено, что приведет к значительному улучшению финансовой ситуации, позволяя жить в достатке.
В личных делах Овнов ожидает оживление. Среди новых знакомств вероятна встреча с особенным человеком, с которым могут сложиться тесные отношения. Звезды рекомендуют Овнам проявлять активность и не бояться изменений - удача благоволит им.
Близнецы на пути к счастью
Этому знаку воздуха рекомендуется оставить за собой страхи и неуверенность. Астролог советует Близнецам быть открытыми к новому и не бояться чужих мнений, чтобы встретить грядущее счастье.
Перед Близнецами открывается время значительных перемен, таких как смена работы или переезд в другой город. Важно не избегать изменений, а с уверенностью шагать им навстречу. Лишь пробуя что-то новое, можно понять, где будет комфортно.