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Готовить свеклу часами не нужно — хватит 15 минут: корнеплод станет вкуснее и сочнее всего благодаря одной хитрой уловке

Готовить свеклу часами не нужно — хватит 15 минут: корнеплод станет вкуснее и сочнее всего благодаря одной хитрой уловкеfreepik.com

Готовка свеклы зачастую подразумевает долгое варение, что может привести к появлению неприятного запаха в помещении.

Однако существует легкий и быстрый способ доведения свеклы до идеальной готовности всего за 15 минут.

Начать нужно с тщательной мойки свеклы. Применяйте губку для удаления верхнего слоя кожи, но не обрезайте хвостик — это сохранит сок внутри.

При выборе свеклы в магазине, предпочтите средние по размеру: они не только вкуснее, но и быстрее варятся.

Вот пошаговое руководство по быстрому приготовлению свеклы:

  1. Поместите свеклу в кипящую воду.
  2. Варите на сильном огне без крышки.
  3. Спустя 2 минуты после начала варки добавьте хлебную корочку, чтобы избежать распространения запаха.
  4. Продолжайте варить еще 15 минут, затем снимите кастрюлю с плиты.
  5. Слейте горячую воду и залейте свеклу ледяной водой на 15 минут.

По истечении этого времени свекла будет готова, и вы сможете легко снять с нее кожицу. Этот способ позволяет корнеплодам среднего размера быстро достичь нужной готовности, так как резкое охлаждение заставляет тепло глубже проникнуть в свеклу, равномерно ее проваривая. Этот прием предложен автором канала «Сам сказал — Сам сделал».

Совет: свеклу можно также запекать в духовке. Оберните каждый корнеплод в несколько слоев фольги (2-3) и выпекайте на решетке при 190 градусах в течение 60-90 минут, в зависимости от размера. Такой метод обеспечивает сохранение цвета и насыщенности вкуса, оставляя свеклу сочной.

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