Готовить свеклу часами не нужно — хватит 15 минут: корнеплод станет вкуснее и сочнее всего благодаря одной хитрой уловке
- 15:17 15 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Готовка свеклы зачастую подразумевает долгое варение, что может привести к появлению неприятного запаха в помещении.
Однако существует легкий и быстрый способ доведения свеклы до идеальной готовности всего за 15 минут.
Начать нужно с тщательной мойки свеклы. Применяйте губку для удаления верхнего слоя кожи, но не обрезайте хвостик — это сохранит сок внутри.
При выборе свеклы в магазине, предпочтите средние по размеру: они не только вкуснее, но и быстрее варятся.
Вот пошаговое руководство по быстрому приготовлению свеклы:
- Поместите свеклу в кипящую воду.
- Варите на сильном огне без крышки.
- Спустя 2 минуты после начала варки добавьте хлебную корочку, чтобы избежать распространения запаха.
- Продолжайте варить еще 15 минут, затем снимите кастрюлю с плиты.
- Слейте горячую воду и залейте свеклу ледяной водой на 15 минут.
По истечении этого времени свекла будет готова, и вы сможете легко снять с нее кожицу. Этот способ позволяет корнеплодам среднего размера быстро достичь нужной готовности, так как резкое охлаждение заставляет тепло глубже проникнуть в свеклу, равномерно ее проваривая. Этот прием предложен автором канала «Сам сказал — Сам сделал».
Совет: свеклу можно также запекать в духовке. Оберните каждый корнеплод в несколько слоев фольги (2-3) и выпекайте на решетке при 190 градусах в течение 60-90 минут, в зависимости от размера. Такой метод обеспечивает сохранение цвета и насыщенности вкуса, оставляя свеклу сочной.