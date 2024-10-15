Готовить свеклу часами не нужно — хватит 15 минут: корнеплод станет вкуснее и сочнее всего благодаря одной хитрой уловке

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Готовка свеклы зачастую подразумевает долгое варение, что может привести к появлению неприятного запаха в помещении. Однако существует легкий и быстрый способ доведения свеклы до идеальной готовности всего за 15 минут.

Начать нужно с тщательной мойки свеклы. Применяйте губку для удаления верхнего слоя кожи, но не обрезайте хвостик — это сохранит сок внутри.

При выборе свеклы в магазине, предпочтите средние по размеру: они не только вкуснее, но и быстрее варятся.

Вот пошаговое руководство по быстрому приготовлению свеклы:

Поместите свеклу в кипящую воду. Варите на сильном огне без крышки. Спустя 2 минуты после начала варки добавьте хлебную корочку, чтобы избежать распространения запаха. Продолжайте варить еще 15 минут, затем снимите кастрюлю с плиты. Слейте горячую воду и залейте свеклу ледяной водой на 15 минут.

По истечении этого времени свекла будет готова, и вы сможете легко снять с нее кожицу. Этот способ позволяет корнеплодам среднего размера быстро достичь нужной готовности, так как резкое охлаждение заставляет тепло глубже проникнуть в свеклу, равномерно ее проваривая. Этот прием предложен автором канала «Сам сказал — Сам сделал».