В Сыктывкаре полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
- 20:30 15 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации МВД по Коми, задержанный оказался жителем столицы региона 1983 года рождения, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за подобные преступления. При личном досмотре у него было найдено 21 сверток с наркотиком, который он намеревался распространять безконтактно в Сыктывкаре и Ухте.
На территории столицы полицейские выявили места хранения "закладок", подготовленных для распространения. Общий вес изъятых наркотиков превысил 40 грамм.
По данному инциденту следователь возбудил уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "г", ч.4 ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (попытка незаконного сбыта наркотических средств, в крупном размере).
Помимо этого, проведенные оперативные и следственные мероприятия подтвердили причастность задержанного к более раннему особо тяжкому преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.