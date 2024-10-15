В Сыктывкаре полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

В Сыктывкаре сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации МВД по Коми, задержанный оказался жителем столицы региона 1983 года рождения, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за подобные преступления. При личном досмотре у него было найдено 21 сверток с наркотиком, который он намеревался распространять безконтактно в Сыктывкаре и Ухте.