За неделю жители Коми перечислили мошенникам почти 35 миллионов рублей

За семь дней мошенники похитили у 62 жителей Коми 34, 7 млн рублей. В 44 ситуациях граждане, уверенные в своей способности противостоять телефонным аферистам, потеряли бдительность и стали жертвами обмана, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Так, житель Воркуты в возрасте 32 лет получил звонок от человека, представлявшегося работником медицинской страховой компании, который, используя предлог оформления полиса, выведал личные данные. Впоследствии с ним связался ложный агент банковской безопасности и предложил подтвердить договор займа, указав все его секретные данные. Обеспокоенный житель Воркуты попытался отвергнуть свою причастность к документу, но после длительных переговоров мошеннику удалось убедить его взять кредит на 1, 5 млн рублей и перевести на "защищенный счет", чтобы, якобы, покрыть и отменить незаконные долги.