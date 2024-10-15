За неделю жители Коми перечислили мошенникам почти 35 миллионов рублей
- 17:30 15 октября
- 16+
- Инесса Богатая
За семь дней мошенники похитили у 62 жителей Коми 34, 7 млн рублей. В 44 ситуациях граждане, уверенные в своей способности противостоять телефонным аферистам, потеряли бдительность и стали жертвами обмана, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Так, житель Воркуты в возрасте 32 лет получил звонок от человека, представлявшегося работником медицинской страховой компании, который, используя предлог оформления полиса, выведал личные данные. Впоследствии с ним связался ложный агент банковской безопасности и предложил подтвердить договор займа, указав все его секретные данные. Обеспокоенный житель Воркуты попытался отвергнуть свою причастность к документу, но после длительных переговоров мошеннику удалось убедить его взять кредит на 1, 5 млн рублей и перевести на "защищенный счет", чтобы, якобы, покрыть и отменить незаконные долги.
В Печоре, используя аналогичную схему, 42-летнего почтальона уговорили взять кредит на 200 тысяч рублей в одном банке, обналичить их, а затем перечислить средства аферистам. Однако планы мошенников были сорваны операционистом, заметившим нерешительность клиента и вызвавшим полицию.
В регионе активно действуют телефонные аферисты, обещающие быстрый доход от инвестиционных вложений. Желая заработать дополнительные средства, 20-летняя студентка из колледжа Сыктывкара решила попытать удачу в инвестиционном инструменте банковского приложения. Вскоре, псевдоброкеры связались с ней, предложив, как ей показалось, более выгодные условия. Затем она установила программу, в которой наблюдала рост своего капитала. Когда девушка захотела вывести часть средств, "помощники" объяснили ей, что нужно увеличить оборот средств авансовым платежом. В результате различных манипуляций за две недели она перевела мошенникам около 1 млн рублей из накоплений своей бабушки.
По всем данным фактам полиция Республики Коми возбудила уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
МВД по Республике Коми призывает население не доверять неизвестным, представляющимся сотрудниками различных учреждений и решающим финансовые вопросы по телефону.
Существует настоятельная рекомендация прерывать разговор и самостоятельно связываться или лично обращаться в организацию для уточнения данных.
Напоминаем, что не бывает "безопасных счетов", "страховых ячеек" и как называют их мошенники, "специальных счетов для перевода средств для защиты от несанкционированных операций".