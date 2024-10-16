В Коми депутаты уволили находящегося под стражей главу Печорского района Валерия Серова
- 14:30 16 октября
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- Инесса Богатая
В Печоре прошло внеочередное заседание совета муниципалитета, на котором основным пунктом повестки дня было досрочное прекращение полномочий главы администрации Печорского района — Валерия Серова. Об этом сообщает "БНК".
Согласно информации издания, 20 депутатов поддержали данное решение, в то время как депутат Алексей Громов из КПРФ воздержался. Таким образом, решение было принято.
21 января 2025 года пройдет конкурс на должность главы Печорского района.
Напомним, в сентябре 2020 года обязанностям руководителя администрации Печорского района поручили экс-начальнику местного отделения УФСБ по Коми Валерию Серову. В декабре 2022 года депутаты районного совета избрали его главой муниципалитета.
Также добавим, что с 1 октября 2023 года глава администрации должен был уйти в неоплачиваемый отпуск из-за заключенного контракта с Минобороны для участия в СВО. Однако Валерию Серову не удалось приступить к службе, так как против него было возбуждено уголовное дело. В этом деле также фигурирует бывший первый заместитель администрации Андрей Канищев. Оба чиновника оказались под подозрением в получении крупной взятки на основании предварительного сговора за незаконные действия.
С 1 октября 2023 года В. Серова держат под стражей.