В Коми депутаты уволили находящегося под стражей главу Печорского района Валерия Серова

Также добавим, что с 1 октября 2023 года глава администрации должен был уйти в неоплачиваемый отпуск из-за заключенного контракта с Минобороны для участия в СВО. Однако Валерию Серову не удалось приступить к службе, так как против него было возбуждено уголовное дело. В этом деле также фигурирует бывший первый заместитель администрации Андрей Канищев. Оба чиновника оказались под подозрением в получении крупной взятки на основании предварительного сговора за незаконные действия.