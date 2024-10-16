Кто снимает деньги с карт через банкомат – еще один печальный сюрприз с 17 октября

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В 2024 году российские банки начали активно внедрять технологию видеоидентификации клиентов при осуществлении снятия средств через банкоматы. Эта система, реализованная с одобрения Центрального банка, предназначена для значительного повышения уровня защиты от мошенничества.

Камеры, установленные в банкоматах, теперь автоматически сопоставляют личные данные держателя карты с изображением пользователя, представленным на экране устройства во время транзакции. Это позволяет финансовым учреждениям удостовериться, что картой действительно распоряжается её законный владелец.

Данная функция была введена в рамках изменений в федеральный закон 115-ФЗ. Банк России разработал данные меры для улучшения безопасности банковских операций и предотвращения случаев использования карт третьими лицами. Благодаря высокому качеству фото, получаемых с камер, и точной обработке информации, система видеоконтроля стала эффективным средством против мошеннических действий.