Кто снимает деньги с карт через банкомат – еще один печальный сюрприз с 17 октября
- 11:00 16 октября
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- Инга Межевикина
В 2024 году российские банки начали активно внедрять технологию видеоидентификации клиентов при осуществлении снятия средств через банкоматы.
Эта система, реализованная с одобрения Центрального банка, предназначена для значительного повышения уровня защиты от мошенничества.
Камеры, установленные в банкоматах, теперь автоматически сопоставляют личные данные держателя карты с изображением пользователя, представленным на экране устройства во время транзакции. Это позволяет финансовым учреждениям удостовериться, что картой действительно распоряжается её законный владелец.
Данная функция была введена в рамках изменений в федеральный закон 115-ФЗ. Банк России разработал данные меры для улучшения безопасности банковских операций и предотвращения случаев использования карт третьими лицами. Благодаря высокому качеству фото, получаемых с камер, и точной обработке информации, система видеоконтроля стала эффективным средством против мошеннических действий.
В случае выявления подозрительных действий или несоответствия данных система автоматически останавливает операцию и уведомляет банк, что позволяет быстро реагировать на мошеннические попытки. Кроме того, видеоидентификация помогает пользователям ощущать большую уверенность при использовании банкоматов, так как их средства находятся под дополнительной защитой.