Поцелованы богом с 18 сентября: Павел Глоба назвал 3 знака зодиака, которые сорвут главный куш осени

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Известный российский астролог Павел Глоба составил гороскоп на 18 сентября и отметил три знака зодиака, которых с этого дня ждёт особый успех. По словам астролога, утро преподнесёт представителям всех знаков некоторые сюрпризы, поэтому стоит приготовиться к тому, что планы на день изменятся. Также астролог советует проявить больше терпения и меньше эмоций в общении с окружающими. Тельцы

Вам однозначно удастся добиться успеха, но для этого нужно выполнять поставленные задачи постепенно. Не набирайте себе одновременно кучу задач, ведь в таком случае есть риск не довести до конца ни одну из них.

Близнецы

Павел Глоба советует отказаться от всего лишнего, чтобы было проще достигнуть цели. Это касается задач, людей, вещей, привычек которые тормозят вас, но при этом не приносят какой-либо ощутимой пользы.

Весы