В Коми на закрытой дороге Усть-Уса - Харьяга произошло смертельное ДТП

Фото ГАИ Коми

Трудовая инспекция Республики Коми проводит расследование смертельного несчастного случая на закрытой дороге Усть-Уса - Харьяга. Об этом сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на Госавтоинспекцию региона. Так, по данным ведомства, 12 сентября сотрудник ООО "СМУ № 8" (компании, занимающейся возведением жилых и нежилых зданий) погиб в результате ДТП.

Как сообщили в региональной ГАИ, в 21:10 водитель 1999 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем УАЗ-220695. На 23 км дороги Алабушино-Прохоровка, ограниченной шлагбаумом, двигаясь из Усть-Усы в направлении месторождения, он потерял контроль над транспортным средством, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

В аварии погиб пассажир 1965 года рождения, находившийся на переднем сиденье и не использовавший ремень безопасности.

Водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 95 раз, из них семь раз в течение последнего года. Водительское удостоверение он получил в 2017 году.