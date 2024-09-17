Россияне увидели стоимость и начали разбирать чемоданы: низким ценам на авиабилеты помахали крылом
- 00:00 18 сентября
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- Служба новостей
По данным Минтранса, средняя стоимость перелета по России в салоне самолета экономического класса выросла на 20 процентов, при этом россияне стали чаще летать (на 6 процентов) по сравнению с прошлогодними показателями. Помимо роста цен на авиатопливо, к возможным причинам удорожания билетов на самолет вскоре могут прибавиться еще две: увеличение аэронавигационных сборов и аэропортовых сборов с российских авиакомпаний.
Если существующая нынче динамика пассажироперевозок продолжится, то авиакомпании, учитывая все возросшие факторы издержек, начнут поднимать цены на билеты, сообщил «Парламентской газете» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. При этом точно спрогнозировать, на сколько конкретно увеличится стоимость авиаперевозок пока невозможно, так как на этот фактор влияет инфляция, бьющая в последнее время рекорды.
Нужны деньги на ремонт аэропортов
В своем Послании Федеральному Собранию в феврале 2024 года Президент РФ Владимир Путин поставил задачу сделать авиаперелеты по стране для россиян доступнее, а председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты 17 июля дала поручение экономическому комитету выработать сбалансированные, непопулистские меры в этом направлении. Спикер предложила вернуться к этому вопросу по итогам летнего сезона в октябре: «Но уже с конкретными предложениями, выводами и, может быть, обращением в Правительство, если нужно, может быть какими-то изменениями в законодательство». По словам Матвиенко, возможно, сенаторам придется поработать совместно с Минтрансом над уточнением нормативной базы.
В то же время глава Росавиации Дмитрий Ядров ранее отмечал, что на капитальный ремонт и строительство легковозводимых аэровокзалов преимущественно в местных аэропортах ДФО и Арктики требуются деньги и немалые — 40 миллиардов рублей. Деньги будут аккумулироваться в специальном фонде. Ежегодно, до 2030 года, по его словам, планируется ремонтировать по 10 объектов.
И уже определен источник финансирования: придется раскошелиться и пассажирам, и перевозчикам. Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний: на внутренних рейсах ставка увеличилась на 37 процентов, на международных — в два раза. Такой приказ ведомства, опубликованный на официальном портале правовых актов, вступает в силу 17 сентября.
Индексация сборов повлечет за собой рост стоимости билетов в среднем до 150 рублей в расчете на одного пассажира, подтвердил в беседе с нашим изданием Роман Гусаров.
«Но с учетом того, что билеты стоят несколько тысяч рублей, пассажиры этого не заметят», — уточнил он. И хотя 150 рублей вроде величина небольшая, «но авиакомпании не очень довольны данной инициативой». «Потому что их конечная цена на билет для потребителя определяется не себестоимостью, а рынком, спросом и предложением, сезонностью и другими факторами. В том числе периодом покупки билета и так далее», — отметил эксперт.
Это означает, что авиакомпании все издержки будут брать на себя.
«Они вряд ли смогут прямо сейчас взять и сразу переложить это бремя на пассажиров. А, по большому счету, будут платить из своего кармана. Причем деньги на круг уже получаются большие. Я делал грубую прикидку. Если самолет с двумястами пассажирами на борту умножаем на 150 (рублей), то за рейс авиакомпания заплатит 30 тысяч», — подсчитал Гусаров.
Но если авиакомпания, даже небольшая, которая отправляет 20 самолетов в день, выполнит 100 рейсов, то сумма увеличивается до 3 миллионов рублей в сутки. В месяц уже 90 миллионов рублей.
Поэтому авиакомпании уже обратились в Правительство и Минтранс, описав свои опасения.
Часть заплатят из своего кармана
Что касается аэропортовых сборов, они тоже «однозначно будут повышаться», уверен авиаэксперт. «Во-первых, они как минимум индексируются ежегодно на уровень инфляции. А сейчас она, как мы видим по ключевой ставке ЦБ, высокая. И, соответственно, на эту величину, аэропортовые сборы будут проиндексированы». При этом Гусаров признал, что на ценообразование в сфере авиаперевозок аэропортовые сборы влияют значительно больше, чем аэронавигационные.
«Дело в том, что в структуре затрат авиакомпании, скажем, аэронавигационные сборы составляют единицы процентов. Это относительно небольшая статья расходов, хотя одна из важных. А вот аэропортовые сборы и аэропортовые услуги — это огромные траты, это уже десятки процентов. То есть это очень большая доля в себестоимости авиаперевозки, и она окажет существенное влияние на повышение стоимости билетов», — пояснил эксперт. А значит, неизбежно авиакомпаниям придется перекладывать часть нагрузки на пассажиров и как-то поднимать цены, добавил он.
Однако на практике авиакомпании не могут поднимать цены до бесконечности, «потому что есть еще конкуренция с другими авиакомпаниями и с РЖД». «В конце концов определяющее значение имеет и платежеспособный спрос населения. В какой-то момент население скажет: «да ну эти перелеты, дорого летать, не полечу, поеду на поезде, на машине». Таким образом, если авиакомпании будут все повышения цен на керосин, аэропортовые, аэронавигационные сборы и так далее закладывать в стоимость билета, тогда мы просто летать не станем по таким ценам. Поэтому неизбежно большую часть этого повышения перевозчики возьмут на себя», — резюмировал Роман Гусаров.
Точно спрогнозировать, на сколько поднимутся цены на билеты в следующем году — задача сложная, но в подсчетах необходимо ориентироваться на нынешние показатели, подсказал эксперт. Он напомнил, что недавно министр транспорта Роман Старовойт на Восточном экономическом форуме доложил, что за полгода цены выросли на 20 процентов.
«Значит, и в следующем году мы увидим тоже такую значительную двузначную динамику. Если все будет дорожать и сборы будут повышаться, то, значит, и цена билетов будет продолжать дальше вверх расти, как и в этом году», — подчеркнул авиаэксперт, пишет pnp.ru.