Все денежные накопления обесценятся в сентябре: страну ждет новая волна девальвации, как в 90-х

Фото из архива "Про Города"

В свете предстоящих событий, которые могут произойти в сентябре, экономисты предупреждают о возможном обвале курса российской национальной валюты. Это может негативно сказаться на финансовых накоплениях населения.

Ситуация вызывает беспокойство у высших государственных финансовых институтов, которые обсуждают возможные действия для стабилизации положения.