Все денежные накопления обесценятся в сентябре: страну ждет новая волна девальвации, как в 90-х
- 21:30 17 сентября
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- Служба новостей
В свете предстоящих событий, которые могут произойти в сентябре, экономисты предупреждают о возможном обвале курса российской национальной валюты. Это может негативно сказаться на финансовых накоплениях населения.
Ситуация вызывает беспокойство у высших государственных финансовых институтов, которые обсуждают возможные действия для стабилизации положения.
Одним из возможных сценариев является снижение ключевой ставки Центральным банком. Хотя до сих пор этого не происходило, сейчас такой сценарий становится всё более вероятным.
По мнению экспертов, в августе рубль демонстрировал относительную устойчивость по отношению к основным мировым валютам. Однако к сентябрю возникает риск систематического обесценивания национальной валюты.
Несмотря на то, что курс доллара США в последние месяцы колеблется в диапазоне 85-95 рублей, аналитики продолжают беспокоиться о возможности острого экономического кризиса в России осенью. Если государственные финансовые институты не смогут удержать ситуацию под контролем, это может нанести необратимый вред сбережениям простых граждан страны, пишет prochepetsk.ru.