"С завтрашнего дня начнут аннулировать права": водителей ждет новый сюрприз

Фото из архива "Про Города"

К автовладельцам решили применять крайнюю меру Водителям рассказали о новом сюрпризе, который многих ждет уже с завтрашнего дня. Водительские права будут аннулированы в том случае, если автомобилист попадет в специальный список. Но предупредить такое развитие событий можно будет всего одним способом, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, новое неприятное развитие событий ждет многих автовладельцев в ближайшее время. Это будут те водители, у которых накопились долги по любым направлениям. И за такими автомобилистами начнут охоту судебные приставы.

При этом в последнее время представители данного ведомства начали применять в отношении должников одну из самых строгих мер. Если выяснится, что у задолжавшего человека есть водительское удостоверение, ему могут ограничить специальное право на вождение транспорта. Напрямую лишить прав водителя приставы не могут, как это делает суд по запросу от ГИБДД. Но в этом случае садиться за руль будет запрещено, а значит, права будут фактически аннулированы.

Отмечается, что решение может быть принято, если долг составляет от десяти тысяч рублей и выше. Это могут быть долги по алиментам, неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, просроченные кредиты, долги по коммунальным услугам или другие. И если пристав поставит свою подпись сегодня, то садиться за руль будет нельзя уже с завтрашнего дня.