"С завтрашнего дня начнут аннулировать права": водителей ждет новый сюрприз
- 14:50 17 сентября
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- Служба новостей
К автовладельцам решили применять крайнюю меру
Водителям рассказали о новом сюрпризе, который многих ждет уже с завтрашнего дня. Водительские права будут аннулированы в том случае, если автомобилист попадет в специальный список. Но предупредить такое развитие событий можно будет всего одним способом, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, новое неприятное развитие событий ждет многих автовладельцев в ближайшее время. Это будут те водители, у которых накопились долги по любым направлениям. И за такими автомобилистами начнут охоту судебные приставы.
При этом в последнее время представители данного ведомства начали применять в отношении должников одну из самых строгих мер. Если выяснится, что у задолжавшего человека есть водительское удостоверение, ему могут ограничить специальное право на вождение транспорта. Напрямую лишить прав водителя приставы не могут, как это делает суд по запросу от ГИБДД. Но в этом случае садиться за руль будет запрещено, а значит, права будут фактически аннулированы.
Отмечается, что решение может быть принято, если долг составляет от десяти тысяч рублей и выше. Это могут быть долги по алиментам, неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, просроченные кредиты, долги по коммунальным услугам или другие. И если пристав поставит свою подпись сегодня, то садиться за руль будет нельзя уже с завтрашнего дня.
А действовать запрет будет до тех пор, пока весь долг не будет закрыт. Поэтому водителям советуют сейчас проверить себя на сайте приставов, чтобы не возникло такого неприятного сюрприза. И если задолженность есть, лучше сразу же ее погасить.