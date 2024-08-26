Выяснилось, какими именами чаще всего называют новорожденных в Коми

Стало известно, какие имена родители в Коми выбирали для своих новорожденных в 2024 году. О подробной статистике сообщили в ЗАГСе.

По данным реестра ЗАГС, наиболее часто встречались имена София и Артем (по 89 случаев каждое). Второе место заняли имена Ева (75) и Матвей (73). Третью позицию заняли Анна (71 девочка) и Дмитрий (69).