Выяснилось, какими именами чаще всего называют новорожденных в Коми
- 22:45 26 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Стало известно, какие имена родители в Коми выбирали для своих новорожденных в 2024 году. О подробной статистике сообщили в ЗАГСе.
По данным реестра ЗАГС, наиболее часто встречались имена София и Артем (по 89 случаев каждое). Второе место заняли имена Ева (75) и Матвей (73). Третью позицию заняли Анна (71 девочка) и Дмитрий (69).
Наименее популярными женскими именами стали Гера, Сабрина, Александрия, Джаннат и Фатима. Редко встречающимися именами мальчиков в Коми были Имран, Хусейн, Нарзулло, Валентин и Барсбек.
Напомним, жители Сыктывкара не поддержали идею депутата Виталия Милонова вновь ввести в школах формы образца СССР и Царской России. Согласно проведенному опросу, лишь старшее поколение столицы Коми одобрили такую инициативу.