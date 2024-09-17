За неделю в Коми привлекли к ответственности 17 мигрантов

За последнюю неделю полицейские Республики Коми привлекли к ответственности 17 мигрантов за нарушения законодательства. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Коми.

По данным ведомства, в течение недели представители органов внутренних дел республики привлекли к ответственности 17 иностранных граждан за совершенные административные правонарушения в сфере миграции, при этом в 4 случаях выявлены нелегальные мигранты на территории Российской Федерации.