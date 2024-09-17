За неделю в Коми привлекли к ответственности 17 мигрантов
- 20:15 17 сентября
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- Инесса Богатая
За последнюю неделю полицейские Республики Коми привлекли к ответственности 17 мигрантов за нарушения законодательства. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Коми.
По данным ведомства, в течение недели представители органов внутренних дел республики привлекли к ответственности 17 иностранных граждан за совершенные административные правонарушения в сфере миграции, при этом в 4 случаях выявлены нелегальные мигранты на территории Российской Федерации.
В частности, в Заполярье обнаружен гражданин Киргизии без документов, подтверждающих право нахождения на территории России. Подобные случаи также зафиксированы в Сыктывдинском районе с участием граждан Узбекистана.
За неделю из страны выдворены три гражданина Азербайджана и один уроженец Узбекистана. Всего с начала года было выдворено 101 иностранный гражданин, еще восемь были депортированы.