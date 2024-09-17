Житель Коми заплатит штраф за пойманного 17-сантиметрового сига
- 11:45 17 сентября
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- Инесса Богатая
Житель Усинска понесет наказание в виде штрафа за поимку сига длиной 17 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба судов Коми.
Согласно информации отдела, в марте текущего года мужчина отправился на рыбалку на реку Печора, где с помощью пластикового крючка ему удалось выловить сига длиной 17 сантиметров. Однако такие действия противоречат приказу Минсельхоза России, который устанавливает минимальный допустимый размер сига для любителей и спортсменов на уровне не менее 30 сантиметров в водных объектах республики.
Действия рыбака нанесли ущерб водным биоресурсам на сумму 3 640 рублей — это стандартная ставка для каждой выловленной особи сига, независимо от ее размеров и массы.
Решение мирового судьи удовлетворило иск Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, и с мужчины был взыскан ущерб. Примечательно, что заочное решение еще не приобрело законной силы.
Также следует отметить, что рыбак нарушил Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, которые устанавливают минимальный размер вылова сига в Коми на уровне не менее 30 сантиметров.