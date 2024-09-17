Житель Коми заплатит штраф за пойманного 17-сантиметрового сига

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Житель Усинска понесет наказание в виде штрафа за поимку сига длиной 17 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба судов Коми. Согласно информации отдела, в марте текущего года мужчина отправился на рыбалку на реку Печора, где с помощью пластикового крючка ему удалось выловить сига длиной 17 сантиметров. Однако такие действия противоречат приказу Минсельхоза России, который устанавливает минимальный допустимый размер сига для любителей и спортсменов на уровне не менее 30 сантиметров в водных объектах республики.

Действия рыбака нанесли ущерб водным биоресурсам на сумму 3 640 рублей — это стандартная ставка для каждой выловленной особи сига, независимо от ее размеров и массы.

Решение мирового судьи удовлетворило иск Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, и с мужчины был взыскан ущерб. Примечательно, что заочное решение еще не приобрело законной силы.