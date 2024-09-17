5 ложек свежести: горничные рассказали, что нужно засыпать на ночь в унитаз, чтобы утром он сиял как новый

Простые методы для чистоты унитаза

Профессиональные горничные и опытные домохозяйки знают, что сверкающую чистоту можно достичь и без дорогих чистящих средств. Как оказалось, обычная соль—отличный помощник. Информация об этом полезном лайфхаке появилась на дзен-канале «Хозяйка», где сотрудница гостиницы поделилась своим секретом.

Как использовать этот метод?

Для начала необходимо убрать воду из изгиба унитаза, например, с помощью ершика. Затем распределите пять столовых ложек соли по внутренней поверхности унитаза. Оставьте на несколько часов или лучше на всю ночь. Утром почистите унитаз ершиком и смойте всё водой. Проводите эту процедуру раз в месяц для поддержания чистоты.