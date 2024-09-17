5 ложек свежести: горничные рассказали, что нужно засыпать на ночь в унитаз, чтобы утром он сиял как новый
- 13:45 17 сентября
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- Служба новостей
Простые методы для чистоты унитаза
Профессиональные горничные и опытные домохозяйки знают, что сверкающую чистоту можно достичь и без дорогих чистящих средств. Как оказалось, обычная соль—отличный помощник. Информация об этом полезном лайфхаке появилась на дзен-канале «Хозяйка», где сотрудница гостиницы поделилась своим секретом.
Как использовать этот метод?
Для начала необходимо убрать воду из изгиба унитаза, например, с помощью ершика. Затем распределите пять столовых ложек соли по внутренней поверхности унитаза. Оставьте на несколько часов или лучше на всю ночь. Утром почистите унитаз ершиком и смойте всё водой. Проводите эту процедуру раз в месяц для поддержания чистоты.
Лимонная кислота для очистки
Лимонная кислота также прекрасно очищает унитаз. Удалите воду из изгиба и залейте 200 мл горячей воды (температура 40-45 градусов). Добавьте две чайные ложки лимонной кислоты и оставьте смесь на полчаса. Затем почистите унитаз ершиком и смойте.
Сода и уксус: ещё один эффективный метод
В этом случае убирать воду из унитаза не требуется. Влейте стакан уксуса и добавьте полстакана соды. Тут же начните чистить унитаз полученным раствором. Для очищения сливного бачка используйте либо лимонную кислоту, либо уксус. Растворите два пакетика лимонной кислоты в небольшой порции горячей воды и вылейте смесь в бачок. Через час спустите воду. Можно также налить в бачок стакан уксуса и дождаться 40-50 минут, прежде чем спустить воду.
Заключение
Эти доступные домашние средства позволят быстро и эффективно очистить унитаз. Нет никаких причин тратиться на дорогие чистящие средства, когда соль, сода и уксус могут справиться с задачей не хуже. Портал hibiny.ru делится советами, как сделать унитаз безупречно чистым, пишет progoroduhta.ru.