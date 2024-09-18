Лук из севка на следующий сезон: технология посадки на зиму для опытных дачников

Фото из архива "Про Города"

Как получить ранний и обильный урожай лука С приближением осени многие дачники задумываются о том, как бы подготовить свои грядки к следующему сезону. Одним из важных осенних агротехнических мероприятий является посадка лука-севка. Этот простой приём позволит получить ранний и обильный урожай луковиц в следующем году.

Когда сажать лук под зиму? Оптимальное время для посадки лука-севка — середина-конец октября. В это время почва еще достаточно прогрета, что позволит севку хорошо укорениться до наступления морозов. Главное, чтобы посадка была произведена не менее чем за 3-4 недели до установления устойчивых заморозков.

Выбор участка и подготовка почвы

Под посадку лука-севка следует отвести солнечный, хорошо дренированный участок. Почва должна быть легкая, плодородная, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,0-7,0). За 2-3 недели до посадки участок необходимо перекопать на глубину 20-25 см и внести органические удобрения (перегной, компост) из расчета 3-4 кг/кв. м. Также полезно будет добавить суперфосфат (30-40 г/кв. м) и сульфат калия (20-30 г/кв. м).

Правила посадки

Севок следует высаживать на глубину 5-8 см, на расстоянии 8-10 см между луковицами и 25-30 см между рядами. Перед посадкой луковицы можно обработать стимуляторами роста или раствором марганцовки. Во время посадки необходимо следить, чтобы донце луковицы было направлено вниз.

После посадки грядку нужно тщательно полить, а затем замульчировать торфом, опилками или сухой травой слоем 5-7 см. Это поможет сохранить влагу и защитить севок от вымерзания.

Дальнейший уход

В период от посадки до наступления стабильных морозов необходимо регулярно проверять влажность почвы и, при необходимости, проводить полив. Также рекомендуется рыхлить междурядья для лучшего газообмена.